Alcina Maria de Nóbrega Rodrigues de Matos

Sua mãe, Maria Nascimento Ferreira de Nóbrega, seus irmãos: Padre Afonso, Águeda e Ermecinda, sobrinhos, cunhados e demais familiares, com enorme e profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades, o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi no sítio da Pedra Mole na freguesia do Caniço.

O funeral realiza-se hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço.

Após a cerimónia, prosseguirá a inumação em jazigo.

A família reconhece e agradece, com sincera gratidão, todas as manifestações de pesar e carinho recebidas. Agradece ainda a todos os que, em pensamento ou em presença, acompanharem este momento de dor e esperança.

Quinta-feira, dia 14 de Maio, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 20h00, a missa em sufrágio da sua alma, na Igreja Matriz do Caniço, reiterando-se os antecipados agradecimentos a todos os que participarem nesta eucaristia.

Caniço, 13 de Maio de 2026