Um homem de 27 anos foi detido por suspeita de violência doméstica, crime pelo qual já foi condenado, e por ameaças e comportamento agressivo junto à porta da namorada, anunciou hoje a PSP de Leiria.

A PSP foi alertada pelas 05:35, de sexta-feira, para um cidadão que se “encontrava aos pontapés à porta de uma habitação, em Leiria, com o intuito de lá entrar e atentar contra a integridade física dos cidadãos que se encontravam no seu interior”, refere um comunicado do Comando Distrital da PSP de Leiria.

Ao chegarem ao local, os agentes policiais depararam-se com um homem “bastante agressivo e exaltado” na rua.

“Já na presença dos polícias, o cidadão conseguiu, sem que nada o fizesse prever, correr novamente contra a porta do prédio, tendo pontapeado a mesma, de seguida correu em direção à porta da habitação, pontapeando-a também de novo”, informa a PSP.

Segundo a PSP, em casa estavam a namorada do suspeito, de 25 anos, que tem sido vítima de violência doméstica, o filho de ambos, de 10 meses de idade, e os pais da vítima.

“Com medo de virem a ser agredidos tiveram necessidade de colocar mobiliário contra a porta, atendendo que a mesma já tinha a fechadura destruída, devido à ação do suspeito”, que “ameaçou de morte todos estes cidadãos que residem naquela casa e injuriou a namorada”.

A PSP informa ainda que o arguido já possui antecedentes criminais, relacionados com crimes contra as pessoas e já tem uma condenação pelo crime de violência doméstica.

Após a detenção do suspeito, residente em Pombal, foram desenvolvidas todas as “diligências de investigação necessárias e urgentes pela Esquadra de Investigação Criminal de Leiria, em coadjuvação com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria”.

Presente no próprio dia à tarde a primeiro interrogatório judicial, o juiz de instrução decretou a proibição de contactos com os pais da vítima, por qualquer forma, proibição de frequentar a cidade de Leiria e de se aproximar da vítima a uma distância inferior a um quilómetro. Esta última medida será controlada por via de um dispositivo eletrónico.