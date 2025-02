Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio da companheira na Terceira

Um homem ficou em prisão preventiva por ser suspeito de tentativa de homicídio da companheira e de violência doméstica contra o filho menor, factos que terão ocorrido em 2024 e 2025, na ilha Terceira, nos Açores.

Segundo informação disponibilizada na página da Internet da Procuradoria da República da Comarca dos Açores, o suspeito está “indiciado pela prática, em autoria material e concurso real, de um crime de violência doméstica, praticado na pessoa do filho menor, e um crime de violência doméstica, dois crimes de violação e um crime de homicídio qualificado, na forma atentada, na pessoa da companheira”.

A Procuradoria da República adianta que os factos ocorreram “nos anos de 2024 e 2025, essencialmente na residência do arguido e das vítimas”.

O juiz de Instrução Criminal aplicou ao arguido a medida de coação de “prisão preventiva” por existir “intenso perigo de continuação da atividade criminosa”, lê-se na nota publicada.

Ainda segundo a informação divulgada pela Procuradoria da República, a investigação prossegue sob a direção do Ministério Público de Angra do Heroísmo, do DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) da Comarca dos Açores.