Presidenciais: Escritora Alice Vieira entre apoiantes independentes de Marques Mendes

A candidatura presidencial de Luís Marques Mendes anunciou hoje que recebeu apoio de independentes como a escritora Alice Vieira, a atriz Rita Salema e o ex-secretário de Estado José Gomes Mendes.

Em comunicado são divulgados primeiros apoios a Luís Marques Mendes, uma lista de seis personalidades independentes.

Alice Vieira encabeça esta lista de apoiantes ao antigo líder do PSD na corrida presidencial do próximo ano, cuja candidatura apresentou em 06 de fevereiro.

A escritora já foi militante comunista, mas em 2013, quando se candidatou a presidente da Assembleia Municipal de Mafra pelo PS, foi acusada pelo PCP de “quebra dos compromissos”, tendo então dito não estar preocupada porque há muitos anos que estava afastada do partido, não tinha qualquer responsabilidade partidária e já não pagava quotas há muitos anos.

O antigo secretário de Estado Adjunto e do Ambiente José Gomes Mendes, a antiga presidente do Infarmed Maria do Céu Machado e a atriz Rita Salema são outros dos independentes que apoiam Marques Mendes.

Esta lista é encerrada com o advogado Alfredo Castanheira Neves e o presidente da SEDES Jovem, João Perestrello.

Luís Marques Mendes, 67 anos, era militante do PSD desde os 16 anos – entregou o cartão de militante para fazer esta candidatura presidencial - já foi deputado, secretário de Estado, ministro em quatro governos e líder dos sociais-democratas entre 2005 e 2007.

Atualmente, é advogado e conselheiro de Estado escolhido pelo atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República já anunciou que tenciona marcar as presidenciais de 2026 para 25 de janeiro, calhando uma eventual segunda volta em 15 de fevereiro, três semanas depois.

Luís Marques Mendes fez a apresentação da sua candidatura com quase um ano de antecedência – na véspera da data escolhida pelo anterior chefe de Estado Jorge Sampaio, que se apresentou como candidato em 07 de fevereiro de 1995.