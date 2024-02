O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem ao monarca do Reino Unido, Carlos III, desejando-lhe uma rápida recuperação, divulgou hoje a Presidência da República.

O Palácio de Buckingham anunciou na segunda-feira que Carlos III iria suspender temporariamente as suas funções públicas, após lhe ter sido diagnosticado um cancro.

“No seguimento da notícia do diagnóstico de saúde do Rei Carlos III, o Presidente da República dirigiu ao monarca britânico votos de uma recuperação rápida e completa”, lê-se numa nota hoje publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assistiu em Londres à coroação de Carlos III, em 06 de maio do ano passado.

Na sequência da morte de Isabel II, em setembro de 2022, Marcelo Rebelo de Sousa desejou felicidades ao novo monarca, considerando que iria iniciar o seu reinado em condições “muito difíceis”, comparadas com as do início do reinado da sua mãe.

“A felicidade do Reino Unido será a felicidade de Portugal e a felicidade da aliança entre Portugal e o Reino Unido”, afirmou, na altura.