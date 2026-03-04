Irão: Montenegro afirma que prioridade são operações de repatriamento de portugueses

O primeiro-ministro afirmou hoje que a primeira prioridade do Governo é o repatriamento em curso dos portugueses que se encontram nas regiões do Médio Oriente atingidas pelo conflito militar entre Irão e Estados Unidos e Israel.
“A primeira prioridade, aquela que é o motivo da nossa intervenção mais imediata, é a proteção e a segurança dos portugueses que residem ou se encontram naquela região”, declarou Luís Montenegro em resposta a uma intervenção do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, no debate quinzenal no parlamento.
De acordo com o líder do executivo, perante o conflito, o Governo aumentou os esforços de contacto e de recolha de informação.
“Temos já em curso operações de repatriamento que estão, neste momento, a decorrer e que, naturalmente, têm contornos que não podem ser totalmente publicitados, precisamente por razão da segurança”, disse.
Também de acordo com o primeiro-ministro, o Governo convocou uma reunião extraordinária do Gabinete Coordenador de Segurança para reforçar as medidas de segurança interna,
Medidas que, segundo Luís Montenegro, relacionam-se “com o reforço da segurança de infraestruturas críticas, de aeroportos, de portos e de embaixadas”.
“Também fizemos uma reunião interministerial para analisar o impacto económico-financeiro e antecipar alguns riscos e mesmo algumas medidas que se impõem nesta ocasião”, completou.
José Luís Carneiro, já na parte final do seu debate com o primeiro-ministro, a propósito dos portugueses que estarão a receber o apoio do Estado português, observou que há um conjunto de países europeus que estão a realizar o respetivo repatriamento.
“E a proposta que faço ao Governo é para que, tal como aconteceu em outros tempos, procure garantir uma resposta conjugada europeia, para que os meios aéreos colocados no resgate a cidadãos europeus possam também ser devidamente utilizados por parte do Governo português”, referiu.
De acordo com o secretário-geral do PS, tal permite “garantir a proteção e a salvaguarda dos cidadãos portugueses que se encontram na região”.
“E essa deve ser uma das nossas maiores preocupações, a de responder aos portugueses cujas vidas estão em risco por força do contágio deste conflito aos países do Médio Oriente”, completou o líder socialista.
Na resposta, o primeiro-ministro referiu que aquilo que pedira o líder do PS “já está em execução”.
“Estamos em contacto permanente com os nossos parceiros da União Europeia. Nós próprios já temos dois meios aéreos na região”, especificou.
Ainda de acordo com o primeiro-ministro, Portugal está “em contacto direto com companhias aéreas e com os governos de países onde os portugueses se encontram ou países vizinhos”.
“Estamos a utilizar toda a nossa capacidade, a capacidade desses países e a capacidade dos nossos parceiros europeus para ajudar os portugueses”, acrescentou.
