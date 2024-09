Portugal vai receber quatro meios aéreos para combater os incêndios que lavram no país ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, disse hoje à Lusa fonte do Ministério da Administração Interna (MAI).

Segundo o MAI, dois aviões são de Espanha e outros dois são de França.

O reforço destes quatro meios aéreos de combate a incêndios surge após o pedido feito à União Europeia, numa altura em que vários incêndios estão a atingir sobretudo no distrito de Aveiro, obrigando ao corte de várias estradas.

O corte de circulação na autoestrada A1 devido aos incêndios em Aveiro é total entre Coimbra Norte e Grijó (Gaia), no nó da A41, e na A17, entre o nó de Mira norte e Aveiro, segunda a GNR.