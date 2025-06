O fotojornalista Eduardo Gageiro, conhecido pelas fotografias icónicas da Revolução do 25 de Abril, morreu durante a madrugada desta quarta-feira, em Lisboa, segundo avançou a sua família.

Eduardo Gageiro morreu, aos 90 anos, no Hospital dos Capuchos, “em paz, rodeado pela família, com todo o carinho e conforto”, disse à agência Lusa Afonso Gageiro, neto do fotojornalista.

Eduardo Gageiro foi um dos primeiros fotojornalistas aos vários palcos do 25 de abril, tendo captado imagens históricas do encontro dos militares no Terreiro do Paço, o assalto à sede da PIDE e o momento em Salgueiro Maia percebeu que o anterior regime tinha caído.