Feridos graves em acidente no Cartaxo com autocarro “não correm risco de vida”

Os feridos graves no acidente hoje à tarde entre um autocarro e um pesado de mercadorias na Estrada Nacional 3, no Cartaxo, “não correm risco de vida”, indicou o capitão João Romano, da GNR de Santarém.

Em declarações aos jornalistas no local, João Romano disse que, de acordo com os “dados provisórios” disponíveis, a colisão entre o veículo pesado de mercadorias e o autocarro provocou “no total 40 feridos”, dos quais três feridos graves e 37 feridos ligeiros.

“Um dos feridos graves trata-se do condutor do veículo pesado de passageiros”, adiantou, referindo não conseguir precisar se os outros dois feridos graves estavam também dentro do autocarro.

Ainda segundo João Romano, “as três vítimas graves não correm risco de vida” e já foram todas transportadas de ambulância para diferentes hospitais.

Os feridos ligeiros ainda estavam pelas 17h00 a ser retirados no local do acidente, na zona de Cruz do Campo, no concelho do Cartaxo, distrito de Santarém.

Os dois veículos envolvidos no acidente “circulavam em sentidos opostos” da Estrada Nacional 3 (EN3), acrescentou o capitão da GNR.

A Proteção Civil inicialmente apontou para a existência de 27 feridos, um os quais grave, tendo depois atualizado os números para 39 feridos, dois em estado considerado grave.

Fonte da Proteção Civil contactada pela Lusa pelas 16:50 disse não ter indicação de mais nenhuma atualização do número de feridos.

A mesma fonte adiantou que 23 dos feridos foram transportados para as unidades hospitalares de Santarém, Abrantes, Torres Novas (no distrito de Santarém), Vila Franca de Xira e Santa Maria (distrito de Lisboa).

O alerta para o acidente foi dado às 14h23 e pelas 17h00 a estrada continuava cortada nos dois sentidos.

Pelas 17:20 estavam no local 90 operacionais, apoiados por 41 viaturas, segundo informação disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na Internet.

Em comunicado, a Jerónimo Martins adianta que o acidente ocorrido esta tarde com “o serviço de transporte”, que contratou externamente, envolveu 41 colaboradores do grupo.

Os colaboradores tinham partido de Santarém e dirigiam-se para o centro de distribuição logístico, na Azambuja, acrescenta o grupo.

Lamentando o acidente, a Jerónimo Martins adianta estar “a acompanhar com preocupação o evoluir dos acontecimentos”, tendo deslocado para o local as suas “equipas de médicos, enfermeiros, psicólogos e de recursos humanos, que estão à inteira disposição das autoridades para o que for necessário”.