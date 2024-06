Europeias: inquérito da FAP diz que 96% dos seus estudantes vão votar no domingo

A Federação Académica do Porto divulgou hoje um inquérito a 730 estudantes da Universidade do Porto em que ”96% dizem querer votar nas eleições europeias, 80% identificam-se com o projeto europeu e 75% são contra o serviço militar obrigatório”.

Denominado “Da Academia para a Europa”, o inquérito decorreu de 04 a 30 de maio, “com o objetivo de conhecer o interesse e nível de participação eleitoral, bem como as perspetivas destes sobre o projeto europeu”, assinala no comunicado enviado à Lusa aquela federação académica (FAP).

Dos 96% que pretendem exercer o direito de voto nas eleições europeias, convocadas para domingo, “apenas 22% afirmam acompanhar regularmente a atividade dos deputados portugueses eleitos para o Parlamento Europeu” enquanto, sobre o acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos deputados portugueses, “56% afirmaram acompanhar pontualmente e 22% admitiram não acompanhar”.

Sobre a participação eleitoral, “aproximadamente 98% declararam ter exercido o direito de voto nas eleições legislativas de 10 de março” e, quando questionados sobre se assistiram aos debates entre os líderes dos partidos políticos, “84% afirmaram ter visto mais do que um debate, sendo que apenas 10% responderam não ter assistido a qualquer frente a frente televisivo”.

Citado pelo comunicado, o presidente da FAP, Francisco Porto Fernandes, afirmou que os resultados apurados “contrariam a ideia de que os jovens não se interessam e que se abstêm nos atos eleitorais, porque só cerca de 2% assumiram não ter votado nas eleições legislativas”.

Da análise das respostas, “sobressai que seis em cada 10 estudantes que não pretendem votar nas eleições europeias, não se identificam ou sentem indiferença relativamente ao projeto europeu. No entanto, de entre o total de inquiridos, a esmagadora maioria, 80%, afirmam identificar-se com a União Europeia (UE)”, prossegue a publicação.

Comparando com a sondagem feita em 2019, antes das últimas eleições para ao Parlamento Europeu, Francisco Porto Fernandes identifica “uma trajetória muito positiva na identificação e apoio ao projeto europeu” e que, nessa altura, “apenas 64% dos estudantes se sentiam identificados com o projeto europeu”.

Questionados sobre quais os três tópicos que associam ao projeto europeu, “livre circulação” foi a resposta mais frequente, escolhida por dois terços dos inquiridos, enquanto “paz e estabilidade” e “fundos europeus” foram selecionados por mais de um terço dos estudantes numa lista onde cabem ainda “progresso económico” e “segurança e defesa”, lê-se ainda.

Face às crescentes ameaças à segurança europeia, os estudantes foram também questionados sobre se a UE deveria constituir um exército europeu, tendo sido “registada uma divisão entre os inquiridos, com 36% a mostrarem-se favoráveis, 30% a responderem ser contra e 34% não sabem, ou preferem não responder”, assinala a FAP.

“Porém, quando questionados sobre a reposição do serviço militar obrigatório, 75% dos estudantes afirmaram não concordar e apenas 12% expressaram apoio à medida, sendo que 13% não sabem, ou preferem não responder”, acrescenta o documento.

O inquérito decorreu entre 04 e 30 de maio e foi respondido presencialmente na Queima das Fitas do Porto e ‘online’ nos restantes dias, tendo sido registada uma média de idades de 20,4 anos entre os inquiridos. A maior parte, 78,5%, encontra-se a frequentar cursos de licenciatura no Ensino Superior público, declara a FAP.