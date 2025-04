Mulheres e homens unidos contra a violência sexual e a banalização da partilha de imagens “criminosas” nas redes sociais estiveram, esta tarde, em manifestação em frente ao parlamento madeirense, à mesma hora que se iniciava em Lisboa, a manifestação convocada por um movimento apartidário em resposta ao caso de uma alegada violação de uma jovem de 16 anos, ocorrida em Loures, por três homens, conhecidos na internet como ‘influencers’ ou ‘youtubers’. O Funchal foi a única cidade do país, para além de Lisboa, que decidiu também protestar contra a violência sexual contra as mulheres. A iniciativa partiu de Ana Moniz, uma jovem cidadã, que explicou que o movimento hoje concentrado em frente à Assembleia, que reuniu mais de 50 pessoas, surgiu devido ao caso da jovem de Loures alegadamente vítima de violação sexual por três jovens que gravaram o crime e partilharam nas redes sociais. “Estamos aqui em solidariedade não só por essa jovem, mas por todas as mulheres que são vítimas de violência sexual e machista”.

A organizadora referiu que foi através da internet que tomou conhecimento da realização de uma manifestação em Lisboa e decidiu juntar pessoas para se manifestarem no Funchal, com a Madeira a ser a única região do país a se juntar a este movimento apartidário”. A responsável fez questão de vincar esta característica porque, apesar de estarem presentes na manifestação no Funchal pessoas ligadas a partidos políticos. Ana Moniz defende justiça. “Os agressores não podem sair impunes destes casos”, vincou, lamentando que os jovens que terão violado a rapariga em Loures saíram em liberdade. “Estamos a silenciar as vítimas e a libertar os agressores”. Tem de haver medidas para punir os violadores, considerou, e, apesar de ver as redes sociais como uma forma de liberdade de expressão, “tem de haver civismo para o que certo e o que está errado”.