A Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo destacou-se no panorama científico regional, com vitórias em competições que desafiam os melhores jovens talentos nas áreas da Física e da Química.

No passado dia 29 de março, os alunos Miguel Aleixo e Simão Pinto conquistaram a medalha de ouro nas Olimpíadas Regionais de Física, organizadas pela Sociedade Portuguesa de Física

“A dupla brilhou nas provas teóricas e práticas, destacando-se pela sua precisão e conhecimento, o que lhes garantiu o lugar de destaque entre os melhores da região e a presença da equipa nas finais nacionais, agendadas para o próximo dia 31 de maio”, destacou a escola através de um comunicado enviado à redação.

Uma semana depois, a equipa da Escola Bartolomeu Perestrelo, composta por Pedro Olival, Simão Pinto e Wilson Roseira, alcançou a medalha de prata na Semifinal das Olimpíadas de Química Júnior, realizada na Universidade da Madeira no dia 5 de abril. Os alunos enfrentaram desafios teóricos e práticos com grande competência e destreza, garantindo o segundo lugar.

“Essas conquistas são um reflexo direto do excelente trabalho realizado pela escola em incentivar o interesse e o sucesso dos alunos nas ciências exatas. A participação ativa dos estudantes nessas competições não só reforça as suas habilidades académicas, mas também desperta neles a paixão pela ciência e pela resolução de problemas. A Escola Bartolomeu Perestrelo continua a mostrar, com estas vitórias, a importância de promover a curiosidade científica e a formação de jovens”, destaca a escola.