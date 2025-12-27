Cerca de 6.200 vítimas de violência doméstica têm teleassistência

Cerca de 6.200 vítimas de violência doméstica têm atualmente teleassistência, conhecida como ‘botão de pânico’, indicou a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), que em 2026 assume a responsabilidade plena pelo sistema.
“Informa-se que se encontram no sistema de teleassistência cerca de 6.200 vítimas de violência doméstica”, adiantou em 16 de dezembro, em resposta à Lusa, fonte oficial da DGRSP.
A proteção por teleassistência, também conhecida como ‘botão de pânico’, é dada às vítimas por decisão do Ministério Público ou do tribunal e deve ser acionada em caso de perigo ou aproximação do agressor.
Em 04 de janeiro de 2025, a responsabilidade pelos sistemas técnicos de proteção por teleassistência das vítimas de violência doméstica passou da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) para a DGRSP.
Até 31 de dezembro, decorre um período de transição durante o qual, segundo a portaria do Governo que determinou a transferência, a CIG presta “o apoio técnico necessário à DGRSP, com vista a garantir a continuidade do funcionamento dos meios técnicos de teleassistência”.
Questionada em 16 de dezembro pela Lusa sobre se tem condições para assegurar a partir de 01 de janeiro o funcionamento pleno do sistema, a DGRSP confirmou estar “a trabalhar com a CIG” para assumir essa responsabilidade “no início do ano de 2026” e precisou que “o serviço será prestado, nos moldes até agora seguidos, em regime de parceria”.
Em 24 de dezembro, foi publicada em Diário da República uma resolução do Conselho de Ministros que autoriza a DGRSP a gastar até um máximo global de cerca de sete milhões de euros na aquisição, de 2026 a 2028, de serviços de teleassistência a vítimas de violência doméstica.
A despesa, comparticipada em quase 50% por fundos europeus, é justificada com a caducidade em 31 de dezembro de 2025 do atual contrato de prestação de serviços de teleassistência e a necessidade de a proteção às vítimas não ser interrompida.
Segundo o Ministério da Justiça, a medida de proteção por teleassistência, que tem 15 anos, “tornou-se uma das medidas judiciais de utilização mais recorrente para garantir a proteção das vítimas”.
Em 2024 estiveram ativas “mais de 5.000 medidas de teleassistência, em simultâneo”.
As filas nos supermercados, o andar apressado de loja em loja nos centros comerciais, as últimas prendas no comércio tradicional, fazem-nos pensar na correria...
«It exists as a paradise for scholars who, like poets and musicians, have won the right to do as they please and who accomplish most when enabled to do...
O Natal não deu descanso à irascibilidade da administração Trump - o que não deixa de ser curioso numa linha política que gosta de usar (e abusar) a religião...
Com o avançar da idade, o homem, acumulando conhecimento, experiência e sentir, com o adquirir de rotinas, práticas e hábitos que em simultâneo alicerçam...
No Natal, cuidar é o maior presente, mesmo quando todos desembrulham os seus. Enquanto muitos preparam a mesa, há quem prepare o coração para cuidar, mesmo...
O Funchal enche-se de luzes e a nossa região entra naquela que é, para muitos, a época mais bonita do ano. O Natal tem esse poder, de quase nos fazer esquecer,...
A crise habitacional na Região não é fruto de pulsões morais, mas de uma estrutura económica distorcida. Tal como um político austríaco advertia sobre...
Com as eleições presidenciais à porta, há algo que me tem chamado particularmente a atenção. Por um lado, um debate excessivamente centrado em matérias...
Sabemos bem: na Madeira, Dezembro não é apenas mais um mês no calendário. É um tempo próprio. Ao longo das semanas, a ilha abranda. Os dias ganham outro...
Para a maioria das pessoas, o Natal é um tempo de pausa. Um tempo de família, de reencontros, de mesas cheias e de feriados e tolerâncias de ponto. É a...
Descubra o interior espaçoso! Agora também disponível com motorização híbrida GPL 4x4 (hybrid-G 150 4x4). Um SUV de design moderno, com interior espaçoso e alta capacidade de carga,...
A França condenou hoje tiros do exército israelita que atingiram, no sábado, um ‘capacete azul’ das Nações Unidas no Líbano, de acordo com um comunicado...
Um sismo de magnitude 7,0 na escala de Richter atingiu hoje a costa Leste de Taiwan, indicou a agência meteorológica desta ilha.
Não se contabilizam, até...
Os distritos de Guarda e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo durante a noite devido à queda de neve, enquanto Faro tem o mesmo alerta para a tarde...
O candidato presidencial Luís Marques Mendes anunciou em Macedo de Cavaleiros, que irá fazer “presidências abertas” por todo o país, caso seja eleito,...
O Porto do Funchal viveu este sábado mais um dia de grande movimento com a escala simultânea do MSC Musica e do Marella Explorer 2.
No total, entre passageiros...
A Guarda Nacional Republicana (GNR), registou nove vítimas mortais em 2.005 acidentes rodoviários ocorridos entre 18 e 26 de dezembro de 2025, no âmbito...
A primeira campanha de vacinação contra a covid-19 arrancou há cinco anos e desde então já foram administradas mais de 32 milhões de vacinas em Portugal,...
Faleceu Eurico Figueiredo, figura histórica do Partido Socialista, aos 86 anos.
Ao longo do seu percurso político, esteve ligado ao partido durante vários...
A agência anticorrupção da Ucrânia (NABU) e a procuradoria adjunta (SAPO) anunciaram hoje que descobriram uma trama de compra de votos no parlamento nacional...
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai estar de férias até sexta-feira e será substituído inicialmente pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros,...