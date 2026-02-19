Santa Cruz reforça investimento

Numa reunião com uma extensa Ordem de Trabalhos, Santa Cruz aprovou um reforço do investimento em limpeza urbana, através dos contratos interadministrativos com as juntas de freguesia.

É um investimento total de cerca de 355 mil euros , o que representa um acréscimo de 100 mil euros relativamente aos contratos anteriores, dá conta a autarquia.

Na reunião foi ainda aprovada a inclusão do saldo de gerência no Orçamento de 2026. Élia Ascensão destacou que os “13 milhões vão servir para investimento em áreas prioritárias, como são o combate às perdas de água, a expansão da rede de saneamento e os apoios sociais”.

Aprovadas foram também várias outras propostas como o novo Regulamento da Proteção Civil Municipal e a respetiva Taxa Municipal de Proteção Civil.

A este propósito, a presidente salientou que espera que com a ocorrência de eventos climáticos extremos, como os que tiveram lugar no continente português, exista agora “uma maior sensibilização para a necessidade de uma proteção civil mais organizada e para a necessidade de procurar novas fontes alternativas de financiamento”.