Céu nublado na antecâmara do fim de semana

São esperados períodos de céu muito nublado no arquipélago da Madeira esta sexta-feira, 20 de fevereiro, conforme dão conta as previsões do IPMA.

As termómetros vão oscilar entre os 14ºC e os 20ºC na ilha da Madeira e os 14ºC e os 18ºC no Porto Santo. É esperada uma pequena subida da temperatura nas terras altas.

Quanto ao vento, esse será fraco a moderado, de 10 a 30km/h, de leste/nordeste.

Já no que diz respeito ao estado do mar, na costa norte da Madeira são previstas ondas de norte/noroeste com 1,5 a dois metros, aumentando para dois a três metros a partir da manhã, enquanto que na costa sul as ondas serão do quadramnte sul com um metro, aumentando para um a dois metros a partir da manhã.

Por fim, dizer que a temperatura da água do mar vai rondar os 18ºC/19ºC.