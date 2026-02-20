Céu nublado na antecâmara do fim de semana

São esperados períodos de céu muito nublado no arquipélago da Madeira esta sexta-feira, 20 de fevereiro, conforme dão conta as previsões do IPMA.
As termómetros vão oscilar entre os 14ºC e os 20ºC na ilha da Madeira e os 14ºC e os 18ºC no Porto Santo. É esperada uma pequena subida da temperatura nas terras altas.
Quanto ao vento, esse será fraco a moderado, de 10 a 30km/h, de leste/nordeste.
Já no que diz respeito ao estado do mar, na costa norte da Madeira são previstas ondas de norte/noroeste com 1,5 a dois metros, aumentando para dois a três metros a partir da manhã, enquanto que na costa sul as ondas serão do quadramnte sul com um metro, aumentando para um a dois metros a partir da manhã.
Por fim, dizer que a temperatura da água do mar vai rondar os 18ºC/19ºC.
DO FIM AO INFINITO
Já tinha passado mais de um ano, mas o gajo ainda chorava todos os dias e perguntava porquê. Coitado, o gajo chorava todos os dias e perguntava porquê....
Há projetos que começam por surgir de uma necessidade e acabam por ganhar um lugar especial. O podcast “UMa Conversa” nasceu enquanto resposta a uma necessidade...
O Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça esteve recentemente no centro da atenção pública, na sequência de várias notícias e do debate suscitado...
A afirmação do Presidente António José Seguro de que pretende ser “Presidente de todos os portugueses” é uma fórmula tradicional do discurso institucional,...
Sou a Patrícia, tenho 33 anos, vivo em Bruxelas, não sou casada, não tenho filhos. Fui jornalista durante vários anos na Madeira e hoje trabalho em comunicação...
Se calhar, por estarmos na época do Carnaval e ninguém levar a mal, comecei a pensar como assenta que nem uma luva essa frase no caso do partido Chega....
Há semanas jantava com um amigo, psiquiatra, que se converteu ao budismo. Em torno de figuras políticas, do panorama internacional ao nacional, íamos trocando...
No início de fevereiro, ficámos a saber que a Região Autónoma da Madeira (RAM) teve de reprogramar verbas previstas ao abrigo do PRR para investir na área...
Portugal está tão estranho que apetece desligar. Fazer como naquele terrível quadro de Brueghel, em que os amantes se beijam indiferentes, enquanto os...
Nas últimas semanas, tempestades sucessivas, chuva contínua, rios a subir, solos saturados tem sido o dia-a-dia em Portugal. O fenómeno deixou de ser apenas...
O interesse pelo Wegovy tem crescido de forma consistente em Portugal, sobretudo entre pessoas que procuram soluções médicas eficazes para a perda de peso. Como consequência, uma das...
A assembleia de freguesia do Estreito de Câmara de Lobos aprovou, por unanimidade, a proposta para a instituição do dia da freguesia, que se vai assinalar...
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai dar entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, “a um pedido de esclarecimentos dirigido ao secretário...
O Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica criticou hoje o “bloqueio negocial” do Ministério da Saúde, admitindo “avançar para a...
O grupo PortoBay Hotels & Resorts encerrou 2025 com um total de 135 prémios atribuídos por diversas entidades do setor turístico e iniciou 2026 com 26...
Um jovem trabalhador foi agredido esta manhã numa obra privada no centro de Câmara de Lobos. De acordo com as imagens da agressão captadas pelas câmaras...
A Polícia de Segurança Pública informou que a Brigada de Investigação Criminal da Esquadra do Porto Santo realizou uma busca domiciliária no âmbito de...
O Juntos Pelo Povo (JPP) lamentou esta sexta-feira que a Madeira continue a registar uma taxa de inflação (3,3%) superior à do território continental (1,9%)...
A CDU realizou hoje uma iniciativa política regional no Sítio do Poço do Morgado, na zona do Trapiche, freguesia de Santo António, no Funchal, para assinalar...
A existência de dois arquipélagos posicionados numa área estratégica do Atlântico Norte e do Atlântico Médio confere “uma capacidade de projetar poder”....
A Madeira recebeu o Craft LAB – “Reconexão Consciente: Criação de Bonecas Tradicionais”, uma iniciativa internacional que cruzou arte, craft terapia e...