No contexto da crise da habitação, a CDU (Coligação Democrática Unitária) lançou hoje o “manifesto” ”Habitação - Compromisso 2025”, uma iniciativa que visa reunir apoio em diversas áreas políticas, sociais e culturais, apelando a um compromisso para a resolução dos graves problemas habitacionais que afetam o país. O manifesto destaca as medidas prioritárias para garantir o acesso universal à habitação digna, incluindo a revisão das políticas habitacionais, o aumento do investimento público e o combate à especulação imobiliária.

A CDU também criticou a atuação dos governos da República e da Região Autónoma da Madeira, considerando que ambos não têm cumprido as suas responsabilidades no que diz respeito à habitação. A iniciativa apela a uma maior ação do Estado para assegurar que os cidadãos possam viver com dignidade, independentemente da sua classe social ou origem.

Ao longo das próximas semanas, a CDU irá dinamizar várias iniciativas políticas para promover o manifesto e angariar mais apoios para as medidas que considera fundamentais para a resolução da crise habitacional em Portugal.