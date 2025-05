Pelo menos 46 pessoas foram mortas e 22 outras ficaram feridas após três dias de violência tribal no estado de Warrap, no norte do Sudão do Sul, anunciaram hoje as autoridades locais.

Citado pela agência EFE, o comissário do condado de Tonj East, Deng Kok, acrescentou que “muitas casas também foram incendiadas durante o conflito” na região.

O dirigente explicou que os confrontos eclodiram em 28 de maio na aldeia de Guilt entre membros das comunidades Luach-Jang e Jal-Wau e duraram três dias.

Os confrontos terão começado por vingança, enquanto as autoridades abriram inquéritos depois de a violência ter provocado uma destruição generalizada na região norte.

De acordo com Kok, a situação está agora sob controlo, mas advertiu que as tensões continuam elevadas.

East Tonj e os condados vizinhos têm sido afetados por ciclos recorrentes de violência, frequentemente motivados por roubos de gado, mortes por vingança e disputas por terras e recursos.

No início de maio, outro incidente no condado de South Tonj causou 15 mortos e 16 feridos, também relacionado com um conflito de gado.

Em 2020, East Tonj assistiu a um dos episódios mais mortíferos das últimas décadas, depois de confrontos entre as forças governamentais e civis armados durante uma operação de desarmamento terem provocado cerca de 130 mortos e milhares de deslocados.

As autoridades do Estado de Warrap apelaram à contenção e instaram as comunidades locais a encetar um diálogo pacífico, enquanto as forças de segurança foram destacadas para evitar uma nova escalada.

Esta violência tribal vem juntar-se às crises políticas e às crescentes tensões em Juba e nas regiões do norte entre o Governo e a oposição, que ameaçam o acordo de paz alcançado em 2018, que pôs fim a uma guerra civil de cinco anos.