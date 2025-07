Ucrânia: PM Denis Shmigal apresenta demissão e acelera remodelação governamental

O primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Shmigal, apresentou hoje a demissão ao parlamento, um dia depois de o Presidente ucraniano ter confirmado Yulia Svyrydenko como candidata ao cargo.

Shmigal, que liderou o Governo da Ucrânia desde 04 de março de 2020, no período mais longo desde a independência do país, agradeceu a Volodymyr Zelensky pela confiança, bem como aos combatentes por permanecerem na linha de frente durante todos estes anos de invasão russa.

“Obrigado a toda a equipa pelo trabalho incansável pelo nosso país! Glória à Ucrânia!», partilhou Shmigal nas redes sociais.

No entanto, é previsível que o primeiro-ministro demissionário continue, no futuro imediato, no Governo ucraniano, uma vez que Zelensky recomendou a Svyrydenko para contar com Shmigal à frente do Ministério da Defesa, devido à “vasta experiência” do governante.

O Presidente ucraniano voltou a reunir-se, neste dia, com Yulia Svyrydenko, para preparar o arranque do novo Governo, que procura aumentar a produção da indústria de armamento do país.

Zelensky escreveu nas redes sociais que o novo Governo deve trabalhar para responder às exigências do Exército em relação aos drones, bem como numa “desregulação significativa” capaz de “libertar o potencial económico da Ucrânia” e implementar programas de apoio à população.

O encontro realizou-se um dia depois de Zelensky ter anunciado que a ministra das Finanças era a candidata para suceder a Denis Shmigal, uma mudança que deverá ser confirmada nos próximos dias no parlamento, numa sessão onde será debatida a composição do novo Governo, sendo esperadas várias mudanças.