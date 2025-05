O Presidente dos Estados Unidos admitiu hoje não esperar progressos sobre a Ucrânia até que ele mesmo se encontre com o homólogo russo, Vladimir Putin, ausente das conversações com Kiev na Turquia.

“Acredito que nada acontecerá, quer se queira quer não, até que ele e eu estejamos juntos”, disse Donald Trump aos jornalistas a bordo do avião presidencial que o levava do Qatar para os Emirados Árabes Unidos, no âmbito de uma viagem pelo Médio Oriente.

“Não estou nada desiludido (...) Porque estaria?”, esclareceu o líder norte-americano, sobre a ausência de Putin na Turquia, acrescentando que ele nem sequer se deu ao cuidado de verificar quem lideraria a delegação russa.

Trump disse ainda estar convencido de que Putin teria ido a Istambul se ele próprio estivesse presente.

Assim, o Presidente norte-americano sugeriu que não vai estar nas negociações, que devem começar esta tarde, em Istambul.

A Rússia e os Estados Unidos já prepararam as delegações para participar em negociações diretas com as autoridades ucranianas em Istambul para procurar uma solução negociada para a guerra provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, anunciou, entretanto, o Governo turco.

Ancara não confirmou a participação de mediadores turcos na reunião russo-ucraniana, a primeira desde 2022, ano em que a Rússia invadiu a Ucrânia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está reunido com o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, em Ancara, desde o fim da manhã (hora local).