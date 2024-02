O número de mortos num deslizamento de terras no sul das Filipinas subiu para 37, tendo também provocado 32 feridos e estando ainda 63 pessoas desaparecidas, anunciaram hoje as autoridades do país.

A informação foi divulgada através de um comunicado na rede social Facebook pelo município de Maco, onde a catástrofe ocorreu na quarta-feira, enquanto as equipas de emergência continuam a procurar, mas sem esperança de encontrar sobreviventes.

Na sexta-feira, as equipas localizaram e resgataram uma menina de três anos e um bebé com dois meses, que foram transportados para o hospital de Mawab, na província de Davão do Sul.

O deslizamento de terras ocorreu pelas 19:30 locais (11:30 em Lisboa), em consequência das fortes chuvas que afetaram a região.

Segundo a empresa Apex Mining, da qual fazem parte os trabalhadores afetados, o acidente aconteceu perto de uma exploração mineira e onde os autocarros aguardam pelos trabalhadores.

O sul das Filipinas tem sido palco, desde 28 de janeiro, de uma forte tempestade que já provocou deslizamentos de terra e inundações em várias zonas de Mindanao.

Desde então, pelo menos 18 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas noutros acidentes ao redor da ilha, de acordo com a informação divulgada pelo Conselho Nacional de Gestão e Redução do Risco de Catástrofes.