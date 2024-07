O Partido Trabalhista vai ganhar as eleições legislativas britânicas com uma larga maioria absoluta, de acordo com projeções para as estações BBC, Sky e ITV, acabando com 14 anos do Partido Conservador no poder.

Segundo a projeção a partir de uma sondagem feita à boca das urnas, o Partido Trabalhista, até agora na oposição, vai eleger 410 deputados, e o Partido Conservador, liderado por Rishi Sunak, cai para 131 parlamentares.

Nas anteriores eleições legislativas, em 2019, os conservadores (‘tories’) tinham eleito 365 deputados e o trabalhistas (‘labour’) 202, este um mínimo histórico desde 1935.