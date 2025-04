As Nações Unidas apelaram à “máxima contenção” da Índia e do Paquistão, que se envolveram numa escalada de violência desde o ataque mortal na terça-feira em Caxemira, onde hoje de madrugada as duas potências nucleares trocaram novos ataques.

Após o ataque que causou a morte de 26 civis em Pahalgam, a situação em ambos os lados da fronteira permanece tensa.

No ataque na última madrugada, o exército indiano destruiu, com explosivos, duas casas, alegadamente por pertencerem às famílias dos autores do atentado, enquanto o senado paquistanês aprovou por unanimidade uma resolução rejeitando as acusações “infundadas” da Índia e ‘advertindo’ que o Paquistão está “pronto a defender-se”.

Antes do amanhecer houve troca de tiros “entre os postos no vale de Leepa”, na Linha de Controlo, em Caxemira. Os ataques “não visaram a população civil e a vida continua, as escolas estão abertas”, segundo Syed Achfaq Gilani, um alto funcionário da administração na Caxemira paquistanesa.

O exército indiano confirmou que o Paquistão disparou rajadas curtas de armas ligeiras às quais respondeu “eficazmente”.

Desde terça-feira, o governo ultranacionalista hindu de Nova Deli e o de Islamabad, que já travaram três guerras desde a sua dolorosa divisão em 1947, embarcaram numa espiral de medidas punitivas e retaliatórias destinadas a contra-atacar.