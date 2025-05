Se está a pensar inscrever-se numa corretora de criptomoedas, não se esqueça de obter os melhores códigos bónus de cripto. Estas atividades promocionais dão-lhe vantagens únicas, que permitem ter mais saldo disponível na carteira cripto ao cumprir com pequenas tarefas. Por exemplo, poderá obter um saldo de bónus proporcional ao valor do depósito, ou cashback sobre os seus investimentos. Ou até mesmo aceder a airdrops em USDT ou USDC em missões específicas. Portanto, fazer crescer o seu dinheiro com criptomoedas é mais fácil com os códigos de bónus certos e é sobre isso que lhe vamos falar. Reunimos os melhores bónus de criptomoedas para corretoras em Portugal em 2025. Analise com atenção e veja quais as mais adequadas para o seu estilo de negociações. Corretora de criptomoedas Códigos bónus de criptomoedas Breve descrição MEXC Voucher exclusivo neste link Prémio combinado de 8.000 USDT em trading de futuros MARGEX Código promocional: “MARGEXBONUS” Bónus de 20% sobre depósitos de $100 ou superiores KCEX Voucher exclusivo neste link Bónus de depósito e de negociações, proporcional ao volume transacionado (até $350 de bónus para traders e de $9.000 para whales) As corretoras cripto estão a posicionar-se para serem a melhor solução face às exchanges já conhecidas do mercado, como a Binance ou a Coinbase. Corretoras como a MEXC, Margex, KCEX e Blofin oferecem não só garantias de qualidade e segurança, mas também alguns dos melhores bónus der cripto do momento. Assim, se quiser negociar criptomoedas com mais vantagens, veja por que estas são corretoras de referência neste momento. Leia também: Bitcoin ou Ethereum: qual a melhor opção para investir? MEXC – Aceda até a 8.000 USDT em Futuros Cripto

A MEXC foi fundada em 2018 por John Chen e já está disponível para mais de 10 milhões de utilizadores registados em todo o mundo, operando em mais de 170 países, incluindo Portugal. A corretora foca-se em particular nas criptomoedas, com mais de 2.300 disponíveis e verificadas, que compõem mais de 2.800 pares de negociação com Euros, BTC, USDC, e outras moedas amplamente usadas. Com custos nulos para makers em spot trading e futures (os takers têm taxa de 0,05% para spot e 0,02% para futures), esta é também uma das corretoras mais baratas onde se juntar. Considere as seguintes vantagens: · Oferece Spot Trading praticamente sem custos. · Tem trading de futuros com alavancagem superior. · Tem copy trading. · P2P trading. · Oferece programas de staking e de poupança únicos. · Tem um launchpad para lançamento de tokens em pré-venda. >>> Ative o seu bónus na MEXC agora <<< MARGEX – Bónus de 20% sobre os seus depósitos

A Margex foi fundada em 2019, tem sede nas Seychelles e é uma das maiores corretoras do momento em número de utilizadores registados. Conta já com mais de 500.000 utilizadores ativos de diferentes países, incluindo Portugal. Com um conjunto alargado de ativos financeiros em oferta, as criptomoedas ganham destaque e são dos produtos mais transacionados nesta plataforma. Suporta atualmente mais de 40 criptomoedas, incluindo BTC, ETH, LTC, ADA, SOL e outras, disponibilizando pares por exemplo com Euro, Dólar e USDC (o token com regulação MiCA europeia). Das suas ferramentas de trading mais relevantes, destacam-se: A alavancagem de 100x para vários dos seus pares de trading, a funcionalidade de copy trading, o staking, e a disponibilização de um ambiente gráfico ao nível do TradingView – que inclui mais de 100 indicadores técnicos gratuitos. Os custos são próximos do zero, não aplica critérios de KYC no registo (para maior anonimato) e dá bónus de 20% sobre os seus primeiros depósitos. >>> Resgate seu bônus na Margex <<< KCEX – Voucher com até $9.000 em prémios

Entre na KCEX para aceder a um dos ambientes de trading cripto mais avançados da indústria. Esta corretora fundada em 2021 nas Seychelles conta já com mais de 1 milhão de utilizadores e opera em 180 países, incluindo em Portugal. Suporta atualmente mais de 700 criptomoedas, dá acesso a alavancagens até 100x no trading cripto e isenta de custos os traders do spot trading. As ferramentas de charting avançadas também rivalizam com o TradingView, assumindo-se por isso como uma “power house” do trading cripto. Sem custos nem taxas para depósitos nem levantamentos, a KCEX está também em destaque pelas suas campanhas promocionais com missões específicas. Quanto maior o valor depositado em conta e quanto maior o volume de negociações, mais prémios a dinheiro ganha (num máximo de $9.000). >>> Garanta o seu bónus na KCEX <<< Blofin – Cashback de 10% e condições únicas