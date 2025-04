A bull market viria então como um ciclo de hiper valorização de preços de BTC e do restante mercado, assente nestas bases de consolidação financeira. Habitualmente na bull market vemos uma maioria de dias no “verde ”, e em que Bitcoin pode facilmente dobrar de preço num par de meses e ultrapassar esses ganhos.

Como funcionam os ciclos da bull e bear market?

Em termos gerais, o mercado alterna entre períodos de bull market (expansão e crescimento de valor) e bear market (contração e acumulação de valor). Em termos simples, é isto que podemos esperar de cada ciclo.

Na Bear Market:

· Iniciam-se períodos de acentuada correção: Vendas em massa, correções que podem chegar a 70% ou 80% do valor dos criptoativos.

· Fase da capitulação, em que o mercado encolhe e o número de investidores reduz-se.

· Período de consolidação, com movimento de preços sem ganhos nem perdas, e instala-se um sentimento “neutro” sem novidades.

· Sinais de recuperação na fase final da Bear Market, com maior atividade nas blockchains e acumulação de tokens por parte de novos investidores institucionais.

Na Bull Market:

· Choque positivo do halving BTC (aconteceu em 2024): impulsionando os preços.

· O preço dos criptoativos começa a subir de forma gradual e progressiva, nomeadamente os de BTC.

· Mais atenção mediática ao mercado e uma corrida dos investidores retalhistas a tokens de BTC, ETH e outras big caps.

· Fase “maníaca” de especulação: efeito bola de neve é gerado, com um crescimento parabólico dos preços dos vários ativos do mercado.

· Excesso de alavancagem e de “ganância” antecipam uma bolha especulativa que poderá fazer corrigir preços.

· Na fase final da bull market, há uma correção acentuada assim que se chega ao pico de crescimento, podendo levar vários meses até os preços normalizarem num patamar “saudável”.

Por tudo isto, diríamos que nos encontramos na fase inicial da bull market. Tivemos o halving de BTC em 2024 e os preços estão próximos de máximos históricos. A bull market terá oficialmente início quando BTC ultrapassar o seu máximo e começar a registar novos ATH de preços.

Qual o potencial da próxima bull market?

A última bull run aconteceu em 2020-21, um período de ganhos históricos para Bitcoin que arrancou de uma média de $10.000 por token para máximos de $69.000. Se avaliarmos o crescimento desde o ponto mais baixo da bear market que lhe antecedeu, vemos que BTC avançou de $3.200 (mínimos de 2018) para $69.000, uma valorização superior a 2.000%.

Ao ver os preços de Bitcoin hoje e de Ethereum hoje, percebemos que ganhos de até 6x não são de descartar. O modelo stock-to-flow leva-nos facilmente para os $288 mil dólares por token BTC. E serão arrastados com eles todas as altcoins, como Ethereum, Ripple ou Cardano, que terão ganhos muito superiores.