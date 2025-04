Voltaremos a ter uma bull market de criptomoedas e, até lá, este é o momento para se munir com os criptoativos com maior potencial de crescimento.

Para iniciar os seus investimentos na base de preços da atual crise financeira, deve conhecer os argumentos a favor das criptomoedas mais promissoras do momento.

Conheça ao detalhe as melhores criptomoedas para investir hoje

1. É o melhor projeto a aproveitar a layer 2 de Solana para criar um ecossistema DeFi altamente escalável e eficiente 2. A primeira meme coin com um agente de IA eficaz e com capacidade de interagir nas redes sociais 3. A rede de criação de modelos IA para a indústria de adultos, dando acesso a qualquer pessoa a uma indústria de $85 biliões

Explicamos-lhe quais as nossas principais apostas para comprar durante a presente crise financeira:

Acreditamos que a classe das criptomoedas é a que está melhor preparada para um rebound parabólico depois de o medo extremo passar, com particular destaque para as pre-sales mais promissoras do momento.

Este é um momento delicado em que é necessário definir uma estratégia de investimentos para aproveitar as baixas históricas do mercado.

Sabemos que as pequenas fortunas se fazem no momentos em que o medo extremo está instalado nos mercados, e é por isso que os grandes i nvestidores de Wall Street estão a comprar em massa diversos ativos neste momento. Veja como planear investimentos durante as tarifas Trump e investir em criptomoedas.

É estranho pensar na bull market em plena crise das tarifas Trump, mas é exactamente agora que vale a pena encontrar as melhores criptomoedas para investir. O momento atual é idêntico ao de qualquer crise passada, nomeadamente a do COVID e do Subprime e este é possível um dos momentos mais baratos para adquirir novas criptomoedas.

Mind of Pepe é a primeira meme coin com um agente de IA inovador

Com Solaxy, é possível escalar a rede de Solana, dar-lhe maior eficiência e esmagar custos até à gratuitidade na maioria das transações . Qualquer projeto DeFi com Solaxy sai a ganhar, e já há milhares de programadores do setor cripto a deslocarem-se de Ethereum para este projeto.

O seu token, o $MIND, está em plena fase de adesão, com um crescimento notável na sua capitalização durante a pré-venda. Além disso, está a oferecer prémios elevados de staking de 308% para os seus primeiros investidores. xsd

Nunca houve uma meme coin como Mind of Pepe, o mais recente projeto de meme coins em pré-venda que se apoia em Inteligência Artificial. O seu agente de IA usa linguagem autónoma e funciona de forma independente nas redes sociais, conseguindo participar em debates e influenciar discussões sem intervenção de operadores.

SUBBD revoluciona a indústria dos conteúdos adultos com cripto

O projeto SUBBD está a atacar a indústria dos conteúdos para adultos, avaliada em $85 biliões. Focando-se particularmente em modelos como o da OnlyFans, a SUBBD permite benefícios únicos que prometem mudar a indústria:

· Permitem a qualquer pessoal criar o seu modelo IA com aspeto real e capaz de interagir online com os seus fãs, permitindo socialização e nudez com alto grau de realismo.

· Dá acesso exclusivo a uma plataforma com benefícios cripto, com um modelo de subscrição que atribui airdrops, staking com prémios de 20%, e prendas exclusivas dos seguidores.

Com acesso beta antecipado a esta plataforma, qualquer investidor pode já adquirir os tokens $SUBBD a preços de desconto enquanto se encontram em pré-venda.

Junte-se às comunidades mais fortes, com ativos com casos de valor real

As criptomoedas para investir, tais como as ações mais recomendáveis neste momento de incerteza, são as que aliam os seguintes princípios:

· Casos de utilização reais.

· Uma comunidade ativa e em crescendo que apoia os projetos.

· Elementos de inovação que fazem de determinadas criptomoedas líderes de mercado.

É em momentos de pânico no mercado que mais vale a pena investir, e provavelmente não teremos outro momento histórico para acumular valor a preços de saldo como agora.

Índice de Volatilidade (VIX) historicamente elevado – hora de comprar ativos?

Um dos índices mais seguidos pelos grandes investidores institucionais e retalhistas é o VIX, o Índice de Volatilidade do S&P 500. Historicamente, qualquer valor acima de 50 no VIX indica a possibilidade de estarmos no fundo da correção e da crise financeira. Atualmente, o VIX ultrapassa os 50 e aproxima-se dos 60.

Isto foi verdade para vários momentos históricos:

· Em março de 2020, em plena crise do COVID, o VIX alcançou os 85 pontos.

· Em Outubro de 2008, em plena crise financeira do Subprime, o VIX alcançou os 95 pontos.

Não existem registos de valores do VIX mais elevados do que estes, o que sinaliza claramente que estamos numa crise histórica e que nos aproximamos do fundo da correção. É por isso que esta é também um dos melhores momentos para encontrar criptomoedas para comprar.

Confiando que todas as classes de ativos estão a negociar a preços de saldo que provavelmente não se repetirão nos próximos 10 anos (assumindo um regresso à normalidade global no médio prazo), esta pode mesmo ser a altura para encontrar criptomoedas promissoras.

Por um lado, porque Trump anunciou uma Reserva de Criptomoedas para os EUA. Depois, porque Bitcoin já é visto como um dos instrumentos financeiros mais lucrativos dos últimos anos. Finalmente, porque Trump está a preparar uma lei para acabar com a taxa de mais-valias sobre os capitais detidos.