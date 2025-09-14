MADEIRA Meteorologia
Médio Oriente: Qatar pede à comunidade internacional sanções contra Israel

    Dirigentes do mundo árabe e islâmico reúnem-se de emergência no Qatar para tomar uma posição sobre o ataque israelita. TURKISH FOREIGN MINISTER PRESS OFFICE HANDOUT / EPA
14 Setembro 2025
17:49
O Qatar pediu hoje à comunidade internacional para que sejam impostas sanções a Israel e que termine com a lógica de “dois pesos e duas medidas”.

O primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, considerou que Israel deve ser sancionado por aquilo que descreveu como crimes e que a comunidade internacional tem de “parar com os dois pesos e duas medidas”.

Este apelo surgiu na véspera de uma reunião em Doha, capital do Qatar, entre líderes árabes e muçulmanos que tem como objetivo condenar os ataques de Israel em Doha, ocorridos na passada terça-feira.

Israel teve como alvo líderes do movimento islamita palestiniano Hamas, reunidos num complexo residencial no coração de Doha, capital do Qatar.

“As Forças de Defesa de Israel (IDF) e a ISA [Agência de Segurança de Israel] realizaram um ataque preciso contra a alta liderança da organização terrorista Hamas”, anunciaram então os militares israelitas em comunicado na rede X.

O Qatar acolhe a maior base dos EUA na região e desempenha o papel de mediador na guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, ao lado dos Estados Unidos e do Egito.

