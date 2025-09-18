Médio Oriente: OMS alerta que os hospitais de Gaza estão perto do colapso

O Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou hoje que os hospitais de Gaza estão “à beira do colapso” devido à ofensiva do Exército de Israel contra o norte do enclave.
Tedros Adhanom Ghebreyesus disse hoje, através das redes sociais, que os feridos e pessoas incapacitadas não conseguem chegar a locais seguros, colocando as próprias vidas em “grave perigo”.
De acordo com o responsável pela organização, os hospitais de Gaza estão lotados e a situação está perto do “colapso, à medida que a violência crescente bloqueia o acesso e impede a OMS de entregar mantimentos”.
O Ministério da Saúde do Governo de Gaza, liderado pelo Hamas, disse na quarta-feira que o Exército israelita está “deliberadamente” a bloquear os esforços da OMS para transportar combustível para o norte do enclave costeiro palestiniano.
O combustível é necessário para os hospitais e para os transportes.
Por outro lado, os Emirados Árabes Unidos anunciaram a retirada de 119 feridos e doentes da Faixa de Gaza para receberem tratamento em vários hospitais do país do Golfo Pérsico.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Emirados afirmou em comunicado que estas 119 pessoas doentes e feridas foram retiradas, juntamente com os familiares, através da fronteira de Kerem Shalom e do Aeroporto Ramon, no sul de Israel.
A operação contou com o apoio da Organização Mundial de Saúde.
Segundo um comunicado oficial, com a última operação de transferência, o número total de doentes e acompanhantes retirados pelos Emirados Árabes Unidos atingiu as 2.904 pessoas.
AQUINTRODIA
Faz parte do vocabulário madeirense. Não será mais do que: aqui há dias, aqui outro dia, faz agora uns dias......
