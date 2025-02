Médio Oriente: Hamas diz-se pronto para libertar todos os reféns numa única troca numa segunda fase

O Hamas está pronto a libertar todos os reféns israelitas que ainda se encontram na Faixa de Gaza de uma só vez numa segunda fase das tréguas, após 15 meses de guerra, disse hoje um porta-voz do movimento islamita palestiniano.

“Informámos os mediadores que o Hamas está disposto a libertar todos os reféns de uma só vez durante a segunda fase do acordo, e não por etapas como na primeira”, declarou Taher al-Nounou à agência noticiosa France-Presse (AFP).

Al-Nounou não especificou quantos reféns raptados durante o ataque do Hamas a Israel em 07 de outubro de 2023 continuam detidos na Faixa de Gaza.

No total, 251 pessoas foram raptadas nesse dia e estima-se que pelo menos 70 ainda estejam detidas em Gaza, das quais pelo menos 35 morreram, de acordo com o exército israelita.

Até à data, e no âmbito da primeira fase do acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor no dia 19 de janeiro e deverá terminar a 01 de março, foram libertados 19 reféns israelitas e 1.134 palestinianos presos por Israel.

Para esta primeira fase, o total planeado é de 33 reféns e 1.900 palestinianos.

Na terça-feira, o Hamas anunciou que entregará a Israel na quinta-feira os corpos de quatro reféns, incluindo os de duas crianças e da sua mãe.

Para sábado, está prevista a libertação de outros seis reféns israelitas.

No 16.º dia após a entrada em vigor da trégua, já no início de fevereiro, deveriam ter começado as negociações indiretas entre Israel e o Hamas, o que ainda não aconteceu.

Os termos da segunda fase da trégua, que deverá pôr definitivamente termo à guerra e libertar todos os reféns, devem ser acordados até 02 de março.

Depois, se a segunda fase correr como planeado, a terceira e última fase do acordo centrar-se-á na reconstrução de Gaza.