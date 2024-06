Os donativos dos fiéis católicos para o Óbolo de São Pedro, o fundo de caridade do papa, atingiram 48 milhões de euros, mais cinco milhões do que o montante angariado no ano passado.

Segundo o Vaticano, a este montante, é necessário acrescentar 3,6 milhões de euros de receitas financeiras obtidas com o aluguer dos bens, para que o total obtido em 2023 pelo Óbolo ascenda a 52 milhões de euros.

Entretanto, as despesas foram de 109,4 milhões de euros, pelo que o saldo final é negativo.

No entanto, o Vaticano especificou que no ano de 2022 o Óbolo obteve receitas importantes, um total de 107 milhões de euros - o dobro de 2023 - sobretudo devido à mais-valia obtida com a venda de imóveis.

A coleta deste ano - que tem lugar no domingo mais próximo da solenidade dos Santos Pedro e Paulo - tem como lema “Que a esperança vos mantenha alegres, permanecei firmes na adversidade, sejam assíduos na oração”.

O óbolo é sustentado por donativos dos fiéis de todo o mundo. Há três formas principais de fazer um donativo para o fundo do papa. Uma é a coleta acima mencionada, outra é uma doação direta através do sítio na Internet do Óbolo e a terceira é a entrega da herança.

Em 2023, as contribuições das dioceses representaram cerca de um terço dos donativos. Os doadores privados contribuíram com 2,1%, os donativos das fundações constituíram 13,9% e os das ordens religiosas 1,2%.

Os Estados Unidos foram o principal benfeitor do Óbolo, enquanto a Espanha ocupa o décimo lugar, atrás da República Checa, do México e da Irlanda.

Em 2023, o Óbolo de São Pedro apoiou 236 projetos em 76 países, financiando-os num montante de 13 milhões de euros.

O fundo do papa financiou 100 projetos no continente europeu, a região que recebeu mais dinheiro. Por exemplo, só para a emergência na Ucrânia, o Óbolo destinou quase um milhão de euros. Depois da Europa, o dinheiro do Óbolo vai para África, América Latina e Ásia e meio milhão de euros foi utilizado para bolsas de estudo para seminaristas e religiosos nestas regiões.

A caridade do papa chegou mesmo à Síria, onde está a financiar vários centros médicos com quase 700 mil euros, ou ao Malawi, para onde Francisco enviou quase 100.000 euros de ajuda humanitária à arquidiocese de Blantyre para aliviar as consequências de um furacão.

Em 2023, 90 milhões de euros do Óbolo foram destinados à missão apostólica do papa para cobrir parte das despesas de 68 dicastérios, entidades e organismos que apoiam o trabalho do pontífice.