Colisão condiciona trânsito na Via Rápida em Câmara de Lobos

Uma colisão rodoviária ocorrida este domingo condicionou a circulação na Via Rápida (VR1), no sentido Funchal-Câmara de Lobos. Segundo uma testemunha ocular, o acidente provocou apenas danos materiais nas viaturas envolvidas, não havendo registo de feridos entre condutores ou passageiros.

No local estiveram elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP), bem como uma equipa de assistência da Via Litoral, que assegurou a sinalização e as condições de segurança da via enquanto decorriam os trabalhos de remoção e normalização do trânsito.