Colisão condiciona trânsito na Via Rápida em Câmara de Lobos

    Circulação esteve condicionada.
Uma colisão rodoviária ocorrida este domingo condicionou a circulação na Via Rápida (VR1), no sentido Funchal-Câmara de Lobos. Segundo uma testemunha ocular, o acidente provocou apenas danos materiais nas viaturas envolvidas, não havendo registo de feridos entre condutores ou passageiros.

No local estiveram elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP), bem como uma equipa de assistência da Via Litoral, que assegurou a sinalização e as condições de segurança da via enquanto decorriam os trabalhos de remoção e normalização do trânsito.

A circulação fez-se de forma condicionada durante algum tempo, numa altura em que, por ser domingo, se registava um volume elevado de tráfego, sobretudo devido ao regresso de muitos automobilistas após o habitual passeio dominical.

Tal como é visível nas imagens recolhidas no local, uma das viaturas acabou por ficar imobilizada no sentido contrário ao da circulação, contribuindo para os constrangimentos verificados.

