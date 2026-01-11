MADEIRA Meteorologia
I Liga: Nacional e Santa Clara empatam a três golos na Choupana

    I Liga: Nacional e Santa Clara empatam a três golos na Choupana
    Madeirenses conseguiram operar a reviravolta mas deixaram-se empatar nos descontos. Salvador Gomes
11 Janeiro 2026
O Nacional, com três golos de Chuchu Ramírez, e o Santa Clara, que marcou aos 90+5 minutos, empataram hoje 3-3, em encontro em atraso da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Funchal.

A formação açoriana chegou a 2-0, com tentos de Vinicius, aos quatro minutos, e Paulo Victor, aos 15, mas só pontuou graças a um golo de Elias Manoel, aos 90+5, já que, pelo meio, o avançado venezuelano marcou aos 21, 38 e 50, o segundo de penálti.

Os dois conjuntos insulares mantiveram-se, assim, igualados no 13.º lugar, agora com 17 pontos.

