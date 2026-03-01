‘Casa cheia’ na Pérola Wine Fest

Arrancou hoje, prolongando-se pela tarde de amanhã, entre as 15h00 e as 20h00, a 9.ª edição da Pérola Wine Fest, uma organização da empresa Pérola dos Vinhos, que reúne mais de 40 produtores que no conjunto apresentam a maior diversidade de sempre de vinhos, num universo de cerca de 450 variedades.

No Grand Ballroom do Savoy Palace, com um custo de entrada de 15 euros, incluindo copo de prova, voltou a se verificar ‘casa cheia’, como é usual a cada organização, de cadência anual, da empresa marcadamente familiar, liderada por Nélio Rodrigues, que tem Laura Correia como gestora comercial.