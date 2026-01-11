Marítimo (3-2) vence em Chaves num jogo com final de loucos

O Marítimo conquistou uma vitória dramática em Chaves, por 3-2, num encontro marcado por muitos golos, uma expulsão e sucessivas intervenções do VAR. Apesar de o Desportivo de Chaves ter chegado ao intervalo em vantagem (2-1), foram os madeirenses que acabaram por sorrir no final, numa partida intensa e emotiva até ao último apito do árbitro

O início foi fulgurante por parte da equipa da casa, mas o Marítimo foi assumindo o controlo do jogo, tanto na primeira como na segunda parte, criando mais e melhores oportunidades. Ainda assim, o Chaves foi mais eficaz nos momentos iniciais e conseguiu ir para o descanso na frente do marcador.

Na segunda parte, o encontro ganhou ainda mais intensidade. A expulsão de um jogador do Chaves deixou os transmontanos a jogar mais de meio tempo em inferioridade numérica, o que aumentou a pressão dos madeirenses sobre a baliza adversária. O golo do empate tardou a surgir, muito por culpa de um verdadeiro golaço do espanhol Martín Téjon, que manteve o Marítimo no jogo em vantagem para procurar a vitória.

Já perto do fim, o Marítimo conseguiu dar a volta ao marcador. A vitória surgiu numa jogada bem construída, numa combinação entre dois jogadores lançados na segunda parte e que acabou por decidir o encontro. Afonso Freitas assumiu o papel de herói ao finalizar o 3-2, garantindo três preciosos pontos para a formação madeirense.