Marítimo (3-2) vence em Chaves num jogo com final de loucos

O Marítimo conquistou uma vitória dramática em Chaves, por 3-2, num encontro marcado por muitos golos, uma expulsão e sucessivas intervenções do VAR. Apesar de o Desportivo de Chaves ter chegado ao intervalo em vantagem (2-1), foram os madeirenses que acabaram por sorrir no final, numa partida intensa e emotiva até ao último apito do árbitro
O início foi fulgurante por parte da equipa da casa, mas o Marítimo foi assumindo o controlo do jogo, tanto na primeira como na segunda parte, criando mais e melhores oportunidades. Ainda assim, o Chaves foi mais eficaz nos momentos iniciais e conseguiu ir para o descanso na frente do marcador.
Na segunda parte, o encontro ganhou ainda mais intensidade. A expulsão de um jogador do Chaves deixou os transmontanos a jogar mais de meio tempo em inferioridade numérica, o que aumentou a pressão dos madeirenses sobre a baliza adversária. O golo do empate tardou a surgir, muito por culpa de um verdadeiro golaço do espanhol Martín Téjon, que manteve o Marítimo no jogo em vantagem para procurar a vitória.
Já perto do fim, o Marítimo conseguiu dar a volta ao marcador. A vitória surgiu numa jogada bem construída, numa combinação entre dois jogadores lançados na segunda parte e que acabou por decidir o encontro. Afonso Freitas assumiu o papel de herói ao finalizar o 3-2, garantindo três preciosos pontos para a formação madeirense.
Nicolás Maduro, o homem que em 12 anos fragmentou a sociedade venezuelana e tornou a maior economia da América Latina num país disfuncional em que até...
silviamariamata@gmail.com
Esta já passou. Ninguém se pisou. É esperar pela próxima. Que venha outra igual a esta e não pior, que já está bom.
Estas eram as conversas do antigamente,...
Vendo bem as coisas, talvez tenhamos de agradecer a três governantes esta inesperada rasteira na Autonomia da Madeira e dos Açores.
A propósito do mal-amanhado...
A mobilidade não é um luxo. É uma condição essencial para o exercício pleno da cidadania, para o acesso à educação, ao trabalho, à saúde e à participação...
O Decreto-Lei n.º 1-A/2026, que altera o regime aprovado para o Subsídio Social de Mobilidade (SSM) para a Madeira e os Açores, e as Portarias n.º 12-A/2026...
Em muitas casas madeirenses, de Maturín à Calheta ou de Maracaibo ao Funchal, o início de 2026 trouxe o mesmo ritual silencioso: ligar a televisão, confirmar...
O início de um novo ano costuma trazer consigo promessas de mudança, resoluções pessoais e, pelo menos em teoria, alguma vontade de fazer diferente. No...
Este texto não é um “apelo ao voto”.
Os “apelos ao voto” incomodam. São o atrevimento de pressionar ou de se intrometer na Consciência de cada um.
Prefiro...
DO FIM AO INFINITO
Na verdade, para o título ser perfeito, aquele ‘à’ devia ter o acento ao contrário. Acento agudo. É assim que se diz, não é? Agudo, grave, circunflexo......
A criação, em 2023 do sistema de devolução das propinas, ou seja, de um prémio salarial para jovens qualificados foi anunciada como uma medida de estímulo...
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
O grupo parlamentar do Chega deu entrada, na Assembleia da República, de um pedido de apreciação parlamentar ao novo modelo do Subsídio Social de Mobilidade...
Uma colisão rodoviária ocorrida este domingo condicionou a circulação na Via Rápida (VR1), no sentido Funchal-Câmara de Lobos. Segundo uma testemunha ocular,...
O Nacional, com três golos de Chuchu Ramírez, e o Santa Clara, que marcou aos 90+5 minutos, empataram hoje 3-3, em encontro em atraso da 16.ª jornada da...
Ao intervalo na Choupana, Nacional e Santa Clara estão empatados a duas bolas, depois de uma primeira parte de grande intensidade e emoções fortes.
A formação...
O Marítimo conquistou uma vitória dramática em Chaves, por 3-2, num encontro marcado por muitos golos, uma expulsão e sucessivas intervenções do VAR. Apesar...
O diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, receberá amanhã, em audiência, a filha de Juan Francisco Rodriguez dos Ramos, detido...
A líder da Iniciativa Liberal defendeu hoje que é preciso “olhar para os procedimentos todos” para evitar que em próximos atos eleitorais os boletins de...
Um acidente de viação ocorrido esta tarde na Via Expresso (VE5) para a Camacha, junto à rotunda da Cancela, provocou danos materiais em duas viaturas,...
O Desportivo de Chaves chegou ao intervalo em vantagem frente ao Marítimo (2-1), num encontro marcado por um início fulgurante da equipa da casa e pela...
Três navios de cruzeiro vão passar este domingo pelo Porto do Funchal. Arcadia, com 1.848 passageiros e 821 tripulantes, e Costa Fortuna, com 2.751 cruzeiristas...