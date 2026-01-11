MADEIRA Meteorologia
Colisão na Cancela provoca “confusão” no trânsito (com vídeo)

    Colisão deu-se na faixa da esquerda, mesmo à entrada do túnel. SARA RICARDO
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
11 Janeiro 2026
15:19

Um acidente de viação ocorrido esta tarde na Via Expresso (VE5) para a Camacha, junto à rotunda da Cancela, provocou danos materiais em duas viaturas, apurou o JM junto de uma testemunha no local.

A colisão registou-se à saída do túnel, sendo que, de acordo com imagens recolhidas no local, um dos veículos terá invadido a faixa de rodagem contrária, originando o embate.

Segundo a mesma fonte, não houve feridos a lamentar, tendo-se verificado apenas danos materiais, em ambos os carros envolvidos. Ainda assim, o acidente gerou algum aparato na zona, levando a constrangimentos na circulação rodoviária, sobretudo no sentido Caniço-Camacha, para os condutores que pretendiam aceder à zona das Eiras ou Camacha através da Via Expresso 5.

