Colisão na Cancela provoca “confusão” no trânsito (com vídeo)

Um acidente de viação ocorrido esta tarde na Via Expresso (VE5) para a Camacha, junto à rotunda da Cancela, provocou danos materiais em duas viaturas, apurou o JM junto de uma testemunha no local.

A colisão registou-se à saída do túnel, sendo que, de acordo com imagens recolhidas no local, um dos veículos terá invadido a faixa de rodagem contrária, originando o embate.