Os ETF de criptomoedas são um instrumento financeiro que lhe dá exposição a cripto através da compra de uma ação normal de corretora. Basicamente constituem-se como fundos (também chamados de Exchange-Traded Fund) e são geridos por grandes firmas de gestão financeira e outros fundos de investimento. Com vantagens do ponto de vista da regulação e segurança, ter exposição a um ETF Ethereum ou Bitcoin pode ser uma das melhores soluções para quem procura maior segurança, mas acredita na indústria da cripto. Exploramos o seu potencial em maior detalhe neste artigo. O que é ETF de criptomoedas? Existem grandes hedge funds e firmas de investimento com ETF Bitcoin e ETF Ethereum. Destacam-se em particular a BlackRock (com o símbolo $IBIT), Fidelity ($FBT) e a Ark Invest ($ARKB). Ora, estas grandes empresas de capital financeiro estão cotadas em bolsa e permitem aceder a ações de criptomoedas sob a forma de ETFs em qualquer corretora regulada (sem precisar de comprar numa Exchange ou de ter uma carteira de criptomoedas). Próxima ETF de cripto e criptomoedas promissoras Há uma desvantagem dos ETFs quando pensamos no mercado cripto. É que estes produtos são algo conservadores e por isso raramente encontrará ETFs de outras criptos, além de BTC e ETH. Para quem não se importa de arriscar um pouco mais e deter criptomoedas diretamente numa Exchange, algumas alternativas aos ETFs que vale a pena considerar:

Porquê investir em projetos de criptomoedas em pré-venda? Em alternativa aos ETFs, os projetos mais promissores de criptomoedas em pré-venda são os que oferecem melhores promessas de crescimento acelerado. E ainda que o risco desses investimentos seja também muito maior. Falamos-lhe dos principais projetos de criptomoedas em pré-venda de Solaxy, Mind of Pepe e SUBBD para avaliar as vantagens. Solaxy é a melhor criptomoeda de Solana do momento

Solaxy é neste momento um dos mais fortes candidatos a beneficiar da futura bull run de Solana. Esta rede, que é vista como a futura substituta de Ethereum, permite escalar o desenvolvimento de dApps, aspetos de interoperabilidade e garante transações mais rápidas e gratuitas, tudo isso com recurso a Solaxy que é um dos tokens do setor DeFi mais surpreendentes. Além de beneficiar de preços muito baixos por token por se encontrar em pré-venda, a Solaxy oferece recompensas de staking de 4.377%, o que está a causar uma autêntica corrida a este token. >>> Conheça a Solaxy aqui <<<

Mind of Pepe traz a IA para as memecoins

Este é o primeiro projeto de meme coins a incorporar um agente IA capaz de interagir com linguagem natural, e de forma autónoma, nas redes sociais. As vantagens deste token são notáveis, já que além de ter uma comunidade de apoiantes cada vez maior, também oferece um caso de utilização único com o seu agente pessoal autónomo de IA. De igual modo, o token $MIND também está em pré-venda e pode ser adquirido com prémios de staking de 308%. Este é mais um atrativo para adquirir Mind of Pepe em fase de pré-venda. >>> Conheça o Mind of Pepe aqui <<< SUBBD permite criar a sua modelo virtual para indústria de adultos