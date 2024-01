Um avião despenhou-se numa zona montanhosa do Afeganistão, no nordeste do país, anunciou hoje um responsável pela província de Badakhshans, sem dar mais pormenores.

“Um avião despenhou-se, mas o local não foi especificado. Fomos informados pelos habitantes da aldeia”, disse à AFP Zabihullah Amiri, responsável pelo departamento da Cultura e Informação da província.

O mesmo responsável adiantou que foi enviada uma equipa, que ainda não conseguiu chegar ao local onde o avião caiu, não havendo, por enquanto detalhes sobre o incidente.

Até ao momento não se sabe se se tratava de um voo com passageiros ou de carga, nem de que país é a companhia aérea a que pertence o avião.

O acidente ocorreu numa zona montanhosa de difícil acesso desta província, que é atravessada pelo maciço de Hindu Kouch, com picos que atingem mais de 7.000 metros.

A zona do acidente fica a cerca de oito horas de carro da capital da província, disse aquele responsável indicando que espera ter informações da equipa enviada ao local “dentro de duas ou três horas”.