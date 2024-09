Áustria declara localidades de várias regiões como zona catastrófica devido a tempestade

As autoridades austríacas declararam hoje 23 comunidades do país, localizadas principalmente nos estados da Baixa Áustria e da Estíria, como zona catastrófica devido às inundações causadas pelas chuvas torrenciais dos últimos dias.

O estado da Baixa Áustria, que faz fronteira com a República Checa a Norte, é atualmente o mais afetado.

Nesta área, o galgamento de rios e reservatórios em Waldviertel, região localizada a cerca de 115 quilómetros a oeste de Viena, obrigou à retirada de centenas de pessoas.

“A situação é muito grave. Quase todos os estados federais estão a ser afetados pelas chuvas fortes e, em alguns casos, por nevões. A situação está a piorar, especialmente na Baixa Áustria”, adiantou o chanceler austríaco, Karl Nehammer, nas redes sociais.

Karl Nehammer referiu ainda que os bombeiros, a polícia, o exército e os serviços de proteção civil estão em “alerta máximo” para fazer face à emergência em todo o país.

“O pico ainda não foi atingido. Os próximos dias continuarão a ser extremamente difíceis e complicados para a população afetada e para os serviços de emergência”, acrescentou.

As cidades Wegscheid am Kamp, Bernhard-Frauenhofen, Altenburg e Rosenburg-Mold são as mais afetadas na Baixa Áustria tendo, por isso, sido declaradas como áreas catastróficas e de alto risco.

“Os especialistas esperam até 300 litros de precipitação por metro quadrado e ventos semelhantes aos dos furacões”, afirmou a governadora da Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner, na rede social Instagram.

No distrito de Krems, localizado a cerca de 70 quilómetros a oeste de Viena, vários municípios foram também considerados zonas de desastre estando, por esse motivo, as autoridades a realizar evacuações preventivas.

A albufeira de Ottenstein, afluente do Danúbio, poderá transbordar nas próximas horas, revelaram as autoridades locais.

No estado da Estíria, onde está localizada a cidade de Graz, a segunda maior da Áustria, as chuvas causaram inundações que danificaram infraestruturas locais e causaram cortes de energia em cerca de 4.000 casas, segundo divulgaram hoje órgãos de comunicação locais.

O serviço meteorológico Geosfera Áustria alerta que as chuvas e ventos fortes vão continuar em todo o país.

As últimas grandes inundações na Áustria aconteceram em 2002 e 2013 com danos avaliados em milhões de euros.

O mau tempo está a atingir vários outros países na Europa Central e Oriental.

Na Roménia, pelo menos quatro pessoas morreram hoje devido à passagem da tempestade Boris.

Já na República Checa, o mau tempo deixou hoje 63 mil casas sem eletricidade e obrigou à evacuação de um hospital em Brno, enquanto as autoridades preparam a evacuação de zonas atingidas no nordeste do país, a mais afetadas, abrangendo milhares de pessoas.