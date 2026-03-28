Ataques israelitas atingem unidades de saúde no Líbano

Nove paramédicos morreram e sete médicos ficaram feridos hoje no sul do Líbano, em consequência de ataques de Israel que atingiram unidades de saúde no país, revelou a Organização Mundial da Saúde (OMS).
Num comunicado partilhado na rede social X, e sem identificar a autoria dos ataques, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentou “mais uma tragédia hoje no sul do Líbano”, com a morte de nove paramédicos e ferimentos em sete médicos, em cinco ataques a instalações e unidades de saúde.
Com um total de 51 vítimas mortais registadas, “março tem sido o segundo mês mais mortífero para os que trabalham em saúde no Líbano, desde que [a OMS] monitoriza os ataques a unidades de saúde no país, em outubro de 2023”, escreveu Ghebreyesus.
O diretor-geral lançou ainda um apelo ao fim dos ataques aos serviços de saúde no Líbano, lembrando que os profissionais desta área estão protegidos pelo direito internacional humanitário.
Segundo a OMS, pelo menos quatro hospitais e 51 unidades de cuidados primários estão encerradas e há registo de instalações de saúde com danos parciais ou a funcionarem com capacidade reduzida.
A agência noticiosa libanesa NNA já tinha noticiado hoje a morte de pelo menos 10 pessoas, entre as quais cinco profissionais de saúde em Zoutar Sharqi, na sequência de ataques israelitas no sul do Líbano.
Desde 02 de março, Israel mantém uma intensa operação de bombardeamentos contra o Líbano, que já causou mais de 1.100 mortos, entre eles 121 crianças, e mais de 3.200 feridos, além de ter causado o deslocamento forçado de mais de um milhão de pessoas.
De acordo com as últimas indicações, há 320 pessoas que, tecnicamente, estão em situação de alta problemática no Serviço Regional de Saúde. Ou seja, são...
Houve um tempo em que as mulheres escreviam em silêncio.
Não um silêncio escolhido, mas imposto: escreviam entre quatro paredes, com medo de que alguém...
Se a personalidade não for lapidada pela educação, pela cultura, pelo diálogo e tolerância as relações humanas propendem a fazer-se no patamar dos instintos,...
DO FIM AO INFINITO
É preciso criar um certo mistério, pensou o escritor, qualquer coisa que introduza a incerteza na narrativa ou que remeta a história para um provável final...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
“A morte não é nada. (...) O fio não foi cortado. (...) Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho”. Santo Agostinho
Quando revia papéis,...
No passado dia 22 de março, comemorou-se o Dia Mundial da Água, criado por resolução das Nações Unidas e em vigor desde 1993, visando consciencializar...
“Se não vens acrescentar nada, nem venhas.”
A crítica (os “julgamentos”), em vez de nos acrescentar algo, é muitas vezes sentida como “balas que fazem...
SIGA FREITAS
Recentemente, temos sido fustigados por tempestades atrás de tempestades. Famílias veem os seus bens destruídos. O aeroporto fecha vezes demais. A Natureza,...
O envelhecimento da população tem consequências sociais, políticas e económicas de grande alcance para as sociedades. Este facto chamou a atenção da Organização...
A origem do homem está intimamente ligada a buracos, desculpem a forma brejeira, mas peço ao leitor que continue comigo. Saímos de um buraco, passamos...
Nos últimos anos, o setor da estética automóvel tem registado um crescimento significativo de tecnologias dedicadas à proteção da pintura. Entre elas, uma das soluções mais difundidas...
Portugal empatou no sábado 0-0 frente ao México, em jogo de preparação para o Mundial2026 de futebol, disputado na Cidade do México, numa partida marcada...
A terceira edição do protesto “No Kings” voltou a arrastar multidões para as ruas de Nova Iorque, onde se manifestaram contra o Governo “tirano” de Donald...
Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores vão adiantar os relógios uma hora esta madrugada, dando início ao horário de verão....
O socialista Álvaro Beleza defendeu hoje que a recente viagem do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, à Venezuela, constituiu de um ato de fraternidade...
O Juventude de Gaula regressou hoje ao principal escalão do futebol madeirense, após duas épocas de ausência, ao vencer na visita ao Canicense, por 2-1,...
Era para ser um dia de alegria, mas o final quase acabava em tragédia. Três homens caíram e ficaram feridos após uma festa, ocorrida este sábado, numa...
Nove paramédicos morreram e sete médicos ficaram feridos hoje no sul do Líbano, em consequência de ataques de Israel que atingiram unidades de saúde no...
A presidente do PS-Madeira defendeu, hoje, no 25.º Congresso Nacional do PS, a decorrer em Viseu, que este é o momento para avançar com uma revisão constitucional...
A comemoração do Dia do Engenheiro, realizada hoje, na ilha do Porto Santo, foi uma celebração marcada pelo reconhecimento do papel determinante da engenharia...
As associações direitor regional das Comunidades e Cooperação Externa destacou ontem, na Venezuela, o empreendedorismo das associações e a capacidade de...