A Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique aprovou a constituição de mais de 600 assembleias de voto no exterior do país para as eleições gerais de 09 de outubro, incluindo em 11 cidades de Portugal.

De acordo com uma deliberação deste mesa que a Lusa teve hoje acesso, a CNE aprovou a constituição de 602 assembleias de voto em sete países africanos e dois países europeus, para a votação de 331.939 eleitores recenseados no estrangeiro e que podem votar nestas eleições para as presidenciais e legislativas.

O país com maior número de assembleias de voto é a vizinha África do Sul, com 359, para a votação de 215.831 eleitores, mas foi ainda aprovada a constituição de assembleias de voto em Essuatíni (10), Zimbabué (60), Zâmbia (11), Maláui (61), Tanzânia (75) e Quénia (oito).

Na Europa, a CNE aprovou a constituição de cinco assembleias de voto na Alemanha, (para 670 eleitores), e em Portugal 13, para 1.177 votantes recenseados.

Além de Lisboa e Porto, a CNE moçambicana vai abrir assembleia de votação nas cidades portuguesas de Évora, Portimão, Faro, Coimbra, Viseu, Braga, Aveiro, Bragança e Vila Real.

Moçambique realiza em 09 de outubro eleições gerais, incluindo presidenciais, às quais já não concorre o atual Presidente da República, Filipe Nyusi, por ter atingido o limite de dois mandatos previsto na Constituição.

A votação inclui legislativas (250 deputados) e para governadores de províncias e respetivas assembleias provinciais, neste caso com 794 mandatos a distribuir.