A ACIF – Associação de Comércio e Indústria da Madeira esteve, esta manhã, na Ribeira Brava, para apresentar aos comerciantes locais a aceleradora de comércio digital da RAM.

Trata-se de um projeto financiado pelo PRR que disponibiliza um apoio até 2 mil euros por empresa para a aquisição de serviços digitais nas áreas do marketing digital, negócios mais inteligentes, fornecimento e logística, gestão e relacionamento com clientes, soluções de cibersegurança, presença em mercados digitais, pagamentos digitais e soluções de alojamento em aplicações digitais.

Este instrumento vai permitir às empresas avaliar a sua maturidade digital, percebendo que instrumentos dispõem e onde precisam investir para alavancar o negócio e torná-lo mais rentável.

O projeto está direcionado para micro, pequenas e médias empresas, inclui empresários em nome individual e trabalhadores independentes. Há projetos direcionados para o turismo, comércio e serviços.

O objetivo deste projeto é sensibilizar e motivar as empresas a transitarem para o mundo digital, não esquecendo o tradicional, mas complementando-o com as novas tecnologias, tirando partido do melhor dos dois mundos.

O autarca Ricardo Nascimento considera que se trata de uma boa ferramenta ao dispor dos empresários e dos comerciantes para alavancarem os negócios e torna-los mais atrativos e em linha com os novos tempos digitais. “Quem tem os seus negócios quer aumentar as vendas estes projetos permitem negócios e serviços mais rentáveis, na medida em que os colocam ao dispor de mais pessoas e com um maior alcance”, referiu o presidente da Câmara durante a apresentação que decorreu no salão Nobre da Câmara Municipal da Ribeira Brava.