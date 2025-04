Com paisagens tropicais de cortar a respiração, uma biodiversidade rica e uma cultura profundamente enraizada na sustentabilidade, a Madeira tem vindo a destacar-se como um dos destinos europeus mais promissores para o ecoturismo. Os prémios internacionais conquistados validam a estratégia antimassificação e de baixo impacto ambiental.

Entre os 2,2 milhões que visitaram a Madeira durante o ano passado, os Alemães e os Britânicos foram os mais numerosos. O crescimento continuado do número de estrangeiros (e de portugueses) que aqui se deslocam deve-se, seguramente, ao facto de o arquipélago continuar a preservar o seu património natural, que inclui a maior reserva marinha da Europa e uma área protegida equivalente a dois terços do território.

Encostas cobertas de vinhedos, bananeiras e hortênsias, a que se juntam as florestas ancestrais de Laurissilva (classificadas como Património Mundial da UNESCO), criam um ecossistema único. As variações do microclima ajudam a manter uma flora exuberante ao longo de todo o ano, o que torna a Madeira um paraíso tanto para visitantes como para investigadores ambientais.

Consciente da importância de preservar este património, o governo regional tem vindo a investir numa estratégia de desenvolvimento turístico sustentável. Distinguida com o prémio EarthCheck, que reconhece boas práticas ecológicas, a região quer valorizar a proteção dos recursos naturais, a redução das emissões e a cultura regional.

Energia sustentável, projetos inovadores

A revista britânica Wanderlust, que procura as rotas turísticas mais autênticas e sustentáveis, atribuiu à região a oitava posição na sua Greenlist (2024) destacando o facto de um terço da energia utilizada ser proveniente “de fontes hidroelétricas, solares e eólicas”. A publicação lembra, igualmente, que Porto Santo foi reconhecido como Reserva da Biosfera pela UNESCO. “Esta distinção destaca a importância ecológica da ilha, que abriga espécies raras, como a foca-monge-do-mediterrâneo (Monachus monachus) e a tartaruga-comum (Caretta caretta), além de uma flora endémica significativa”.

A preservação ambiental tornou-se uma vantagem competitiva para a indústria hoteleira, sendo cada vez mais numerosas as unidades que apostam em energias renováveis, permacultura, reaproveitamento de águas pluviais e produtos locais. Este tipo de alojamento atrai um novo perfil de turista: consciente, informado e à procura de experiências autênticas.

Além disso, continuam a crescer as atividades de baixo impacto, como os trilhos pedestres, os safaris educativos, a observação de cetáceos e o agroturismo — em que os visitantes participam em tarefas agrícolas e têm a oportunidade de conhecer melhor a vida rural madeirense.



Podemos contribuir? O papel do viajante consciente

Com a crescente consciência ambiental, o reforço das políticas públicas e o apoio de novas tecnologias, a Madeira está preparada para se afirmar como destino de referência no ecoturismo mundial. E os turistas conscientes também podem ajudar:

Escolhendo alojamentos sustentáveis: optando por unidades hoteleiras que sigam práticas ecológicas, como o uso de energias renováveis, a permacultura e o reaproveitamento de águas pluviais.

Reduzindo o uso de plástico: levando garrafas reutilizáveis, sacos de pano e evitando produtos descartáveis durante a estadia.

Utilizando tecnologias sustentáveis: adotando o uso de eSIM , em vez de cartões SIM físicos, a fim de diminuir a produção de plástico e as emissões associadas ao transporte destes cartões. Esta tecnologia pode reduzir as emissões de carbono até 87% em comparação com os SIM tradicionais. Se apenas 5% dos utilizadores mudassem para o eSIM, seria possível evitar 15 mil toneladas de plástico por ano.

Apoiando o comércio local: comprando produtos artesanais e consumindo em estabelecimentos locais para contribuir para a economia da comunidade.

A aposta na autenticidade, na preservação dos ecossistemas e no envolvimento da comunidade são fatores-chave para garantir um crescimento sustentável do setor. Esta estratégia está a tornar a Madeira um dos principais destinos de ecoturismo do mundo, e uma região incontornável para os amantes da natureza.