A Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil assinou um contrato-programa no valor de 15 mil euros com Cruz Vermelha Portuguesa.

Pedro Ramos, secretário regional que tutela a Proteção Civil elogiou o papel da delegação da Madeira da CVP, mas não esqueceu tudo o que foi dito sobre os incêndios de agosto da Madeira, classificando sim de “desastre” o que aconteceu nos incêndios no continente, onde a segurança de quem combatia os fogos foi comprometida, acabando por vitimar mortalmente operacionais da GNR e dos bombeiros.

”Agradecer a prontidão que tem estado dia a dia no serviço pré-hospitalar e em situações de exceção. Foi graças à CVP que durante os incêndios estivemos a assegurar o serviço pré-hospitalar e que os 100 voluntários têm dado um excelente contributo para o socorro na nossa Região”, começou por referir.

Já sobre os trabalhos de averiguação de responsabilidades políticas dos incêndios, o governante criticou a comissão parlamentar na AR, classificando como “uma falha da inteligência artificial”.

”Isto é mais uma diferença do que é a Proteção Civil na Madeira e a Proteção Civil do Continente. Parecia que os incêndios tinham corrido mal na Madeira, em agosto, mas um mês depois as coisas correram desastrosamente em Portugal. Todos os fóruns, debates e Comissões tenho apelidado de insuficiência da IA”, rematou.