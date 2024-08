A deputada municipal da CDU, Herlanda Amado, denunciou hoje que, à semelhança do que aconteceu aquando da discussão pública da proposta de delimitação da unidade de execução da Praia Formosa - “a mesma decorreu num período de tempo durante o qual as pessoas estão mais dispersas devido a férias e menos atentas às decisões da Autarquia” - está a acontecer o mesmo com o lançamento, para discussão pública da unidade de execução do Amparo.

Foi numa iniciativa levada a cabo no local que, em declarações à comunicação social, Herlanda Amado destacou a “contínua e descarada promiscuidade entre os grandes interesses económicos e poder político instalado”, a qual “deve ser investigada com o maior rigor”. Lembrou que, ao longo dos anos, a CDU tem vindo a denunciar os ataques urbanísticos ao território.