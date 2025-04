Na semana de 24 a 28/03/2025 recebemos na EB2,3 do Estreito de Câmara de Lobos um grupo de alunos e professores de França, assim como dois professores da Polónia, no âmbito do Programa Erasmus+. Foram onze pessoas no total, 6 alunos e 5 professores.

O programa, elaborado com base nos objetivos dos projetos das escolas que acolhemos, incluiu diversas atividades, tais como: apresentações, aulas, realização de trabalhos manuais e em formato digital, uma caminhada num percurso pedestre classificado e visitas a locais emblemáticos da Ilha.

O último dia terminou com um convívio no qual os participantes puderam degustar sabores regionais e com a entrega de certificados. Ao longo de toda a semana, a comunicação ocorreu em inglês, regra geral, tendo os participantes tido igualmente a oportunidade de aprender algumas palavras portuguesas.

Esta foi a primeira vez que os participantes estiveram na Ilha, mas não será certamente a última.

Aproveitamos para agradecer a todos as entidades e pessoas que colaboraram na elaboração e na concretização do programa, na atribuição de lembranças, na deslocação do grupo e nos lanches. Estas colaborações são fundamentais e inestimáveis.