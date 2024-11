João Filipe Pereira Nunes Prudente tomou posse como Provedor do Estudante da Universidade da Madeira (UMa), no seu segundo mandato, esta terça-feira, dia 05 de novembro. A cerimónia de tomada de posse, para o biénio 2024 – 2026, realizou-se no Edifício da Reitoria, e contou com a presença do Reitor, Sílvio Moreira Fernandes, do Presidente do Conselho Geral, Francisco Fernandes, e da Vice-Reitora para a Área Académica, Custódia Drumond.

O professor João Prudente foi reconduzido no cargo pelo Conselho Geral, ouvido o Senado, no passado dia 25 de outubro. João Prudente é Professor Emérito da Universidade da Madeira, investigador associado do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano e investigador integrado do Centro de Investigação e inovação em Turismo. De 2013 a 2021, foi Pró-Reitor da Universidade da Madeira e durante 28 anos, lecionou e foi regente de inúmeras Unidades Curriculares nos cursos de Licenciatura em Educação Física e Desporto, Mestrado em Educação Física e Desporto, Mestrado em Atividade Física e Desporto, Mestrado em Ensino da Educação Física nos ensinos Básico e Secundário e no curso de Doutoramento em Ciências do Desporto.

Ao Provedor do Estudante compete a defesa e a promoção dos direitos e interesses legítimos dos estudantes no âmbito da Universidade, apreciando as reclamações que lhe são apresentadas e dirigindo aos competentes órgãos as recomendações que considere adequadas. A sua atividade desenvolve-se em articulação com a Associação Académica, com as unidades orgânicas e com os órgãos e serviços da Universidade.

Desde a sua criação em 2010, foram titulares do cargo os professores Luís Sena Lino, Jorge Carvalho, João Gabriel Caldeira e Rui Carita.