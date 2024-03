Impacto da Revolução 25 de Abril na Educação discutida na Universidade da Madeira

Na senda das comemorações do 50º aniversário do 25 de Abril, o Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa) irá debater o impacto desta revolução na Educação, numa conferência intitulada ‘Revolução Portuguesa e a Educação’.

Conforme informa uma nota enviada à redação, esta iniciativa, que terá lugar no dia 22 de abril, no Colégio dos Jesuítas, às 14h30, será proferida por António Teodoro, professor catedrático da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e diretor do Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento (CeiED), e contará com moderação de Nuno Fraga, professor auxiliar com agregação da Faculdade Ciências Sociais da UMa.

A participação é aberta ao público em geral, mas requer pré-inscrição, até 18 de abril, através do formulário disponível em https://cie.uma.pt.