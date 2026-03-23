Vinho Madeira promovido em Londres

O Vinho Madeira esteve representado na Feira Big Fortified Tasting (BFT), em Londres, evento que reuniu vinhos fortificados de diversas regiões do mundo e que, ao longo dos anos, se tem afirmado como uma referência internacional nesse setor, exclusivamente direcionado a profissionais, nomeadamente operadores do canal Horeca, importadores, jornalistas, sommeliers e especialistas do comércio de vinhos.
De acordo com um comunicado da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, “esta ação promocional em que esteve envolvido o Instituto do Vinho e Bordado da Madeira (IVBAM), com o propósito de fortalecer a posição do setor do Vinho Madeira no mercado internacional, com especial enfoque no mercado britânico, um dos principais destinos de exportação, reuniu sete empresas produtoras e exportadoras da Região: Justino’s Madeira Wines, Madeira Vintners, Vinhos Barbeito, H.M. Borges, Henriques & Henriques, Pereira D’Oliveira e Madeira Wine Company.”
Citado no mesma nota, Tiago Freitas, presidente do IVBAM, sunlinhou que “a participação do setor do Vinho Madeira na Big Fortified Tasting constitui uma plataforma estratégica para as empresas produtoras e exportadoras reforçarem a sua posição no mercado britânico. O evento permite um acompanhamento muito próximo de todos os níveis da rede de distribuição no Reino Unido, com destaque para a importância dos contactos com importadores, distribuidores e retalhistas, fundamentais para o reforço das relações comerciais e para o crescimento sustentado do setor”.
“Para além disso, a feira proporciona às empresas a oportunidade de interagir diretamente com os principais stakeholders do setor: comerciantes de vinho, profissionais da restauração, bares, clubes e universidades de Londres, imprensa especializada, enólogos, bloggers, educadores da WSET e educadores independentes de vinho, consultores de cartas de vinhos, empresas de relações públicas e as principais casas de leilões de Londres. Esta proximidade gera feedback imediato sobre os produtos, permitindo compreender melhor as preferências do mercado, identificar oportunidades de melhoria e ajustar estratégias de marketing e desenvolvimento de produto à procura do mercado britânico”, reforçou o presidente do IVBAM.
A edição deste ano da Big Fortified Tasting contou com a presença de 56 expositores, provenientes de 10 regiões vitivinícolas distintas, apresentando um total de 303 referências de vinhos fortificados, abrangendo uma ampla diversidade de estilos, entre os quais, Vinho Madeira, Vinho do Porto, Sherry, Banyuls, Moscatel de Setúbal e outros vinhos fortificados.
Nesta edição verificou-se uma grande adesão de profissionais, com a organização a revelar o registo de mais de 400 visitantes profissionais.
Os vinhos fortificados têm vindo igualmente a ganhar destaque no mundo da mixologia, sendo cada vez mais utilizados em cocktails, permitindo acrescentar complexidade aromática e gustativa, enquanto reduzem o teor alcoólico e o custo das matérias-primas.
Durante a feira, o mixologista convidado Will Barker realizou demonstrações ao vivo e provas de dez cocktails diferentes, todos eles com pelo menos um vinho fortificado. Recorde-se que Will Barker foi finalista no Reino Unido, em 2025, do Graham’s Blend Series Cocktail Challenge, reforçando a ligação crescente entre o universo dos vinhos fortificados e a coquetelaria contemporânea.
A feira foi ainda visitada pela Delegada da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) no Reino Unido, Alexandra Ferreira Leite, a convite do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.
Bom desempenho em valor e preço médio
Em 2025, os indicadores revelam uma evolução positiva em valor e preço médio, apesar de uma ligeira quebra em volume do Vinho Madeira.
Foram produzidos 223. 213 litros (-1%), que renderam 1,8 milhões de euros (+10%), e um preço médio de 8,17 euros (+11%).
Estes dados demonstram uma estratégia de valorização do produto, assente no aumento do preço médio e no posicionamento do Vinho Madeira em segmentos de maior valor acrescentado.
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