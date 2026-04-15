Três navios trazem ao Funchal quatro mil passageiros

São três os navios que hoje fazem escala no Porto do Funchal, os quais trazem a bordo 5.687 pessoas, sendo 3.868 passageiros.
Depois do ‘Hebridean Sky’, que chegou ao final de ontem e pernoitou no Cais 6, com 85 passageiros e 73 tripulantes, entrou na Pontinha, ao início da manhã desta quarta-feira, o ‘Marella Voyager’.
A bordo do ‘Marella’ viajam 2.670 pessoas, nomeadamente 1.893 passageiros e 777 tripulantes, que ficarão no Funchal até às 18h00, hora em que parte para La Gomera.
Por sua vez, o ‘Queen Victoria’,a tracou pelas 07h15, vindo de Southampton, Inglaterra. Pelas 16h30 segue viagem para Tenerife, dando continuidade a um cruzeiro que transporta 1.890 passageiros e 969 tripulantes
Já o ‘Hebridean Sky parte lelas 19h00, desta quarta-feira, em direção ao porto da Horta, ilha do Faial, Açores.
Amanhã, o Porto do Funchal recebe outros três navios de cruzeiro: ‘Le Bougainville’, ‘Norwegian Gem’ e ‘Seven Seas Grandeur’.
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