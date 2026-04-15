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Três navios trazem ao Funchal quatro mil passageiros

    Três navios trazem ao Funchal quatro mil passageiros
    Hoje passam pelo Funchal três navios. APRAM
Lígia Neves

Jornalista

Economia
Data de publicação
15 Abril 2026
11:22

São três os navios que hoje fazem escala no Porto do Funchal, os quais trazem a bordo 5.687 pessoas, sendo 3.868 passageiros.

Depois do ‘Hebridean Sky’, que chegou ao final de ontem e pernoitou no Cais 6, com 85 passageiros e 73 tripulantes, entrou na Pontinha, ao início da manhã desta quarta-feira, o ‘Marella Voyager’.

A bordo do ‘Marella’ viajam 2.670 pessoas, nomeadamente 1.893 passageiros e 777 tripulantes, que ficarão no Funchal até às 18h00, hora em que parte para La Gomera.

Por sua vez, o ‘Queen Victoria’,a tracou pelas 07h15, vindo de Southampton, Inglaterra. Pelas 16h30 segue viagem para Tenerife, dando continuidade a um cruzeiro que transporta 1.890 passageiros e 969 tripulantes

Já o ‘Hebridean Sky parte lelas 19h00, desta quarta-feira, em direção ao porto da Horta, ilha do Faial, Açores.

Amanhã, o Porto do Funchal recebe outros três navios de cruzeiro: ‘Le Bougainville’, ‘Norwegian Gem’ e ‘Seven Seas Grandeur’.

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