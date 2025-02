Os três navios que hoje estão atracados no Porto do Funchal, Spirit of Adventure, no cais norte e os habituais das segundas-feiras, Azura e AIDAcosma, estão a movimentar um total de 13.338 pessoas, das quais, 10.168 são passageiros, refere a APRAM, em comunicado de imprensa.

O Funchal é a penúltima escala do cruzeiro de 15 noites do Spirit of Adventure que iniciou a viagem em Portsmouth, a 13 de fevereiro, terminando no mesmo porto no próximo dia 28

O AIDAcosma e o Azura estão posicionados na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands e a realizar cruzeiros de uma ou duas semanas pelas ilhas da Madeira e das Canárias.

O navio da AIDA está a fazer um cruzeiro de sete noites que começou no passado dia 19, em Tenerife, com escalas em mais três ilhas canárias, Fuerteventura, Lanzarote e Las Palmas, e na Madeira, num itinerário que termina a 26 de fevereiro no porto de origem

A bordo, seguem 6.121 passageiros e 1.459 tripulantes. O navio faz uma escala de 17 horas neste porto e sai por volta das 22h, lê-se na mesma nota.

O Azura está a realizar um cruzeiro de 14 dias com escalas em 05 ilhas das Canárias - Tenerife, La Palma, Fuerteventura, Grã-Canária, Lanzarote - e Madeira. Fica 16 horas no Porto do Funchal e deixa a região às 21h30. Viaja com 3.084 passageiros e 1 213 tripulantes.

O Spirit of Adventure traz a bordo, 963 passageiros e 498 tripulantes e tem saída marcada para as 17h00, após uma escala de 10 horas na Madeira.