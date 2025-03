O Porto do Funchal recebe entre hoje e amanhã, sábado, cinco navios de cruzeiro, 03 deles transatlânticos, em viagem de reposicionamento para a Europa, Sky Princess, Marella Explorer que chegaram esta manhã e o Norwegian Star que acosta amanhã, além do Spirit of Adventure que está a fazer um périplo por vários portos portugueses e o Mein Schiff 5 posicionado na rota da CAI, Cruises Atlantic Islands, que atraca neste porto esta noite.

O 05 navios movimentam 15 184 pessoas, sendo 10 696 passageiros.

O primeiro navio a atracar hoje neste porto foi o Sky Princess que está a fazer um cruzeiro de 27 ou 12 noites, conforme a opção escolhida. O itinerário de 27 noites inclui a partida de Fort Lauderdale a 09 de março, com duas escalas no Porto do Funchal, a de dia 18 e de hoje, além de escalas em Casablanca, Corunha, Southampton, Vigo e Lisboa, antes de terminar em Southampton, no próximo dia 05 de abril. A opção de 12 noites iniciou-se em Southampton no passado dia 24, com escalas em Vigo, agora, no Funchal, Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Lisboa e Southampton. A bordo, viajam 3 517 passageiros e 1354 tripulantes, fica 11 horas na Madeira e parte às 16h30, para o arquipélago das Canárias.

Outro transatlântico neste porto é o Marella Explorer 2 que começou este cruzeiro em La Romana, na República Dominicana, com escalas em St. Johns, Antígua, agora no Funchal, e depois, Alicante e Palma de Maiorca, onde chega a 01 de abril. A bordo, traz 1 576 passageiros e 760 tripulantes.

O Spirit of Adventure chegou de Lisboa, com 964 passageiros e 507 tripulantes, no âmbito do cruzeiro de 14 noites que começou, em Portsmouth a 22 de março, com escalas em Leixões, Lisboa, Funchal, Ponta Delgada, Horta, Faial, Praia da Vitória e Portsmouth, onde termina este cruzeiro com um itinerário português.

Esta noite, pelas 23h00, é esperado o Mein Schiff 7, com 2 539 passageiros e 904 tripulantes, que está a realizar mais um itinerário de 07 noites pelas ilhas da Madeira e Canárias, com início ontem, em Tenerife, e finalizando no porto de origem, no próximo dia 03 de abril. O navio faz uma escala de 31 horas na Madeira, tendo partida marcada para as 07h00 de domingo, rumo às Canárias.

Neste sábado, acosta o transatlântico Norwegian Star para uma escala de 10 horas. Com 2 100 passageiros e 963 tripulantes, a bordo, o navio iniciou este itinerário de 16 noites no Rio de janeiro, com escalas em Búzios, Salvador da Baía, Recife, Mindelo, Tenerife, Las Palmas, amanhã, no Funchal, seguindo-se Lisboa, final desta viagem de reposicionamento para a Europa.